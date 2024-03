Come si mette la PlayStation 5 in modalità prestazioni?

Siete amanti del framerate elevato e volete che i vostri giochi girino sempre con il maggior numero di fotogrammi al secondo sulla vostra PlayStation 5? Ecco quali sono le migliori opzioni per attivare la modalità prestazioni sulla console di ultima generazione Sony.

Il primo passo consiste nel raggiungere la schermata delle impostazioni: dal menu principale di PlayStation 5, premete il tasto Triangolo per spostare il cursore nella parte alta dello schermo e poi cliccate X sulla piccola icona a forma di ingranaggio. Ora che siete nella schermata delle impostazioni, scorrete fino a trovare la voce Dati salvati e impostazioni giochi/app, quindi selezionatela.

A questo punto, dovete spostare il cursore sulla terza opzione dell'elenco sulla sinistra, ossia Preimpostazioni del gioco: in questo menu ci sono svariate opzioni che possono essere modificate affinché la console Sony le applichi in tutti i giochi che godono del supporto a questa funzionalità. Oltre a poter selezionare le opzioni relative a telecamera e difficoltà, ce n'è anche una relativa a Modalità prestazioni o Modalità risoluzione, che è quella che interessa a voi. Selezionate questa voce e impostatela su Modalità Prestazioni. Grazie a questa opzione, tutti i giochi che supportano questa funzione verranno automaticamente impostati in modalità prestazioni e daranno priorità al framerate.

Assicuratevi inoltre di aver abilitato l'opzione per i 120Hz: recatevi nel menu Schermo e video dalle impostazioni e poi impostate la voce Output 120Hz su automatico. In questo modo, si attiverà il framerate più alto possibile nei giochi che supportano frequenze di aggiornamento elevate. Ovviamente è necessario disporre di un televisore o un monitor che gode del supporto a questa funzionalità.

