Come fare per migliorare la grafica dei giochi su PlayStation 5?

Siete in possesso di una PlayStation 5 e vorreste giocare tutti i vostri titoli con le opzioni grafiche più alte possibile? Ecco allora alcuni consigli che dovreste assolutamente seguire.

Per prima cosa, dovete raggiungere la schermata delle impostazioni della console Sony: dal menu principale di PlayStation 5, premete Triangolo per spostare il cursore nell'angolo in alto a destra dello schermo e poi cliccate sull'iconcina a forma di ingranaggio. Vi ritroverete così all'interno del menu delle impostazioni, nel quale dovete cercare e poi selezionare la voce intitolata Dati salvati e impostazioni giochi e app.

Dopo aver raggiunto questo menu, scorrete tra le opzioni situate sul lato sinistro dello schermo e selezionate Preimpostazioni del gioco. Noterete che sulla destra vi sono numerose opzioni legate alle impostazioni video e di gameplay: se un gioco PS5 supporta questa funzionalità, le impostazioni che avete selezionato verranno automaticamente applicate al titolo, così che possiate iniziare a giocare senza passare per le opzioni. Noterete che in mezzo all'elenco di impostazioni ve n'è anche una chiamata Modalità prestazioni o Modalità risoluzione: cliccate su questa voce e selezionate Modalità Risoluzione. In questo modo, tutti i giochi che supportano le impostazioni automatiche verranno avviati in Modalità Risoluzione: questo implica che il framerate sarà più basso (tendenzialmente a 30 fotogrammi al secondo), ma la qualità grafica sarà la più alta possibile.

Assicuratevi inoltre di aver disattivato l'opzione per i 120 Hz, poiché l'aumento della frequenza di aggiornamento ha un impatto negativo sulla qualità grafica. Per disabilitare questa opzione è sufficiente recarsi nelle impostazioni, scegliere il menu Schermo e video e poi modificare la voce Output 120 Hz.

