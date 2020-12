Come si diventa migliori amici su Animal Crossing New Horizons?

Animal Crossing: New Horizons, l’ultimo capitolo della famosa serie di life simulator targata Nintendo, trasporta il giocatore all’interno di una sua isola personale, sulla quale potrà poi costruire, sviluppare relazioni con i personaggi non giocanti e tanto altro ancora.

Per poter visitare le isole degli altri giocatori, tuttavia, dovrete seguire una breve serie di passaggi necessari per poter aggiungere i vostri amici all’interno della lista amici di Animal Crossing New Horizons. Raggiungendo le Dodo Airlines potrete scegliere di visitare l’isola di un altro giocatore in modalità online: una volta selezionata l’opzione corrispondente, il gioco selezionerà uno a caso dei vostri amici registrati su Nintendo Switch, dopodiché voi potrete scegliere se confermare il viaggio e spostarvi sulla sua isola.

Dopo che avrete partecipato almeno una volta ad una sessione multigiocatore con uno dei vostri amici, potrete decidere di aggiungerlo alla lista dei vostri Migliori Amici: per farlo, aprite il Nook Phone e scaricate la app chiamata Lista Migliori Amici, da cui potrete visualizzare la lista di tutti i giocatori con cui avete interagito in modalità multigiocatore e proporre a tutti loro di diventare migliori amici. Se accetteranno, otterrete entrambi la possibilità di visitare le isole dell’altro senza alcuna restrizione alle azioni disponibili: di conseguenza, i migliori amici potranno utilizzare anche strumenti “distruttivi”, come pale e accette, durante le visite sulla vostra isola.