Come modificare l'abbonamento PlayStation Plus da PC, PS4 e PS5

Volete modificare l'abbonamento a PlayStation Plus passando a un profilo superiore (Extra o Premium) o magari ad un livello inferiore perché vi siete resi conto che l'abbonamento più costoso non fa per voi? Nessun problema, è possibile modificare il livello della sottoscrizione in qualsiasi momento, dal web o direttamente da PS4 e PS5.

A tal proposito, Sony specifica che "puoi acquistare un nuovo abbonamento che avrà inizio solo al termine del tuo piano attuale. Se scopri un affare imperdibile per un abbonamento PlayStation Plus, puoi sfruttare il prezzo speciale e mantenere il tuo abbonamento attivo più a lungo. Il nuovo periodo di abbonamento avrà inizio al termine del tuo piano attuale."

Viene anche chiarito che "verrà addebitata una tariffa rateizzata per portare i tuoi pagamenti al livello del tuo nuovo piano per il periodo rimanente del tuo abbonamento pagato."

Per modificare l'abbonamento PlayStation Plus da PC vi basterà andare sul sito di PlayStation ed effettuare il login con l'account interessato, successivamente cliccare su Abbonamento, selezionare PlayStation Plus e la voce Modifica Piano, da qui è possibile selezionare il nuovo profilo desiderato.

Da PlayStation 5, basta invece seguire il percorso Impostazioni, Utenti e account e successivamente

Account, Pagamento e abbonamenti e infine Abbonamenti. Dopo aver selezionato PlayStation Plus potrete scegliere il nuovo profilo.

Da PlayStation 4 invece basta andare su Impostazioni, Gestione Account, Informazioni sull'Account e successivamente su Abbonamenti PlayStation, selezionando PlayStation Plus potrete intervenire per modificare la frequenza di pagamento e il tipo di iscrizione.

Attenzione, Sony ricorda che "quando effettui il passaggio a un livello inferiore, il tuo abbonamento viene modificato a partire dalla data di pagamento successiva. Una volta completato il passaggio a un livello inferiore, perderai l'accesso ai vantaggi esclusivi del tuo precedente piano di abbonamento."