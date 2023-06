Come modificare l'aspetto del proprio avatar in Street Fighter 6

Per la prima volta nella storia della serie, Street Fighter 6 consente ai giocatori di creare un avatar a propria immagine e somiglianza...o anche no. L'aspetto del personaggio con cui esplorare le strade di Metro City nella Modalità World Tour, la modalità Storia in single player, potrà essere deciso liberamente, dando vita anche alle combinazioni più strampalate.

Se siete fra i giocatori che trascorrono ore nella schermata di personalizzazione del personaggio, probabilmente avrete già creato un avatar che soddisfa pienamente le vostre esigenze, magari con un look stravagante, cibernetico o alieno, oppure un affascinante lottatore che ti stende prima con un sorriso che con un pugno. Se invece nella fase iniziale avete liquidato la customizzazione dell'avatar con una certa fretta e ora vorreste rimediare aggiungendo qualche gustoso dettaglio qua e là, non preoccupatevi: questa guida nasce esattamente per tutti coloro che desiderano modificare l'aspetto del proprio avatar in Street Fighter 6 e non sanno come fare.

Come modificare l'aspetto dell'avatar in Street Fighter 6

Se desiderate cambiare il look del vostro personaggio in Street Fighter 6, non dovrete far altro che visitare uno speciale tipo di negozio chiamato Spaccio cambiaspetto. Potrete modificare il vostro aspetto tutte le volte che vorrete, ma questa operazione richiede del denaro.

In particolare, lo spaccio richiede 1.000 Zenny nella Modalità World Tour e 50 Drive Tickets nella modalità Battle Hub. In entrambi i casi, la valuta sarà detratta soltanto quando deciderete di confermare le modifiche, quindi sentitevi liberi di fare tutte le prove che volete per valutare ogni aggiunta al vostro aspetto e capire se vi piace o meno. Se le vostre finanze piangono, potete scoprire alcuni metodi veloci per fare soldi facili in Street Fighter 6. In Modalità World Tour ci sono due negozi in cui usufruire del servizio di personalizzazione dell'avatar: uno è lo Style Lab in Beat Square, l'altro è il Dr. L's Beauty Salon in Old Nayshall. Nella modalità Battle Hub, invece, basterà parlare con l'impiegata dello spaccio, Sylphy, accanto ai cabinati.

Come cambiare abiti in Street Fighter 6

Una volta ridefinite le sembianze del vostro personaggio, dovrete decidere come agghindarlo. Per scegliere il vestiario che più gli si addice, vi basterà visitare un Negozio di abbigliamento a Metro City, la città in cui è ambientata la Modalità World Tour.

Il primo negozio di abbigliamento si chiama Drippin’ Style ed è ubicato in Beat Square. Il secondo è Nayshall’s Wear, situato accanto a Haggar Stadium. L'abbigliamento in Street Fighter 6 non è solo una questione estetica, ma anzi influenza anche le statistiche del vostro personaggio, funzionando come un capo di equipaggiamento in un RPG.

I vestiti possono anche essere combinati con specifici oggetti. La scelta di prodotti viene aggiornata con una certa frequenza, quindi tenete sempre d'occhio la mappa di gioco per variare all'occorrenza l'equipaggiamento indossato. Se di un outfit vi piace lo stile, ma non il colore, nessun problema, potete cambiarlo. In tal caso dovrete procurarvi un'apposita tintura. Questo tipo di oggetto si ottiene sconfiggendo nemici specifici o depredando le casse.

Quando avrete collezionato una quantità sufficiente di tintura, vi basterà visitare un negozio d'abbigliamento e adoperare l'opzione "Cambia colore" dal menu per cambiare il colore di quel determinato capo. Attenzione, però, perché alcuni outfit richiedono più tinture con tonalità diverse.

Come funzionano i Parametri degli Avatar

Street Figther 6 consente di tenere in memoria più di un avatar, ciascuno col proprio aspetto nel menu "Parametri" e di caricarli all'occorrenza tramite lo Spaccio cambiaspetto. A questo scopo, vi basterà visitare il menu "Parametri" nella schermata di personalizzazione del personaggio e salvare la creazione in uno degli slot a disposizione.

Caricando i parametri del proprio avatar, gli altri giocatori potranno scaricarli e adoperarli. Potrete inizialmente condividere fino a 3 set di parametri, eventualmente acquistando ulteriori slot di caricamento in negozio fino a un massimo di 10 alloggiamenti. Contestualmente, con un'apposita password, potrete scaricare i parametri caricati da altri giocatori per replicare il relativo set, per poi salvarlo nel vostro account e modificarlo come più vi piace.