Come nasce un mondo di The Legend of Zelda? Lo racconta l'Art Director della Serie

The Legend of Zelda, tra le più amate saghe Nintendo, si è costantemente trasformata nel corso dello sviluppo dei diversi capitoli. Le versioni di Hyrule sono numerose e, talvolta, molto differenti tra loro. Satoru Takizawa, Direttore Artistico della Serie, ci racconta qualcosa in più.

All'interno del volume Zelda: Breath of The Wild - Creating a Champion, è infatti pubblicata una lunga intervista all'artista, il quale ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito alla scelta dei differenti stili che, di volta in volta, caratterizzano i vari capitoli della Saga. Con essa, Takizawa racconta: "Immagino ci siano molte persone che si sono chieste perchè l'estetica di The Legend of Zelda cambi con ogni nuovo capitolo della Serie. Noi cerchiamo la maniera migliore per esprimere lo spirito unico di quel particolare gioco e creare un mondo che i giocatori riterranno eccitante esplorare. Spesso, il risultato giunge da prove ed errori".

Il Direttore Artistico rilascia inoltre alcune dichiarazioni anche in merito al suo lavoro su Breath of the Wild. A quanto pare la parola d'ordine per la nuova versione open-world del mondo di Link era "Rivisitare le Aspettative", un'espressione che, ricorda divertito Takizawa: "mi ha lasciato smarrito sul come rappresentarla visivamente!". Alla fine il team ha optato per uno stile "pittorico", il cui obiettivo era quello di "[...] creare un mondo che potesse includere gli elementi fantastici di Hyrule senza sacrificare uno stile artistico più realistico". Il risultato finale è stato la creazione di "[...] un ibrido tra i due, che permettesse ai giocatori di sospendere l'incredulità all'accadere di certe cose".

Voi cosa ne pensate, qual è la rappresentazione di Hyrule che preferite? I toni più cupi di Twilight Princess, lo stile cartoonesco di Wind Waker, l'approccio più pittorico di Breath of the Wild o, magari, altri ancora?