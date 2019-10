Come nasce un nuovo Pokémon? Ce lo spiega l'art director di Spada e Scudo

Creare nuovi Pokémon non è affatto facile. Specialmente se consideriamo che il loro numero si aggira ormai intorno a mille e le idee, comprensibilmente, cominciano a scarseggiare. Gli artisti di Game Freak, in ogni caso, non si lasciano intimidire da ciò, e continuano a partorire mostri. Vi siete mai chiesti come funziona il processo di creazione?

Ne ha parlato nel dettaglio il Graphic Designer britannico James Turner - il primo occidentale ad entrare a far parte del team di creazione dei Pokémon - con la redazione di Game Informer, come parte dell'ampio coverage su Pokémon Spada e Scudo. Turner, che ricopre il ruolo di Direttore Artistico della nuova coppia di giochi, ha spiegato che tutto comincia con una semplice richiesta ad un artista, che solitamente viene messo a lavoro su un Pokémon in grado di adattarsi ad un particolare scenario o su un'idea per una specifica creatura. L'artista, a quel punto, realizza alcuni sketch preliminari con pochi dettagli, che vengono mostrati al team per l'approvazione.

In base al feedback fornito dagli altri membri, l'artista effettua differenti interventi che portano alla nascita diverse iterazioni della stessa creaturina. Il tempo che trascorre dal feedback al design finale dipende dalla velocità dell'artista. Alla fine, solamente tre Pokémon su dieci vengono approvati. Quelli scartati, in ogni caso, non finiscono nel dimenticatoio. Molti vengono ripescati in un secondo momento ed eventualmente inseriti in altri giochi della serie.

Tra i nuovi Pokémon di Spada e Scudo figurano i tre starter Sobble, Grookey e Scorbunny, l'evoluzione del Farfetch’d di Galar Sirfetch’d, il tenero Pokémon Pecora Wooloo e i leggendari Zacian e Zamazenta. Pokémon Spada e Scudo verranno lanciati esclusivamente su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre. Ieri abbiamo avuto modo di farci un giro nella prima città di Galar.