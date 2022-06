Come è nata la serie Persona e quali sono le origini della saga Atlus?

La conferma dell’arrivo a breve dei più recenti capitoli di Persona su PC, Xbox e Game Pass ha entusiasmato i fan, incuriosendo allo stesso tempo chi non ha mai toccato la serie. Tra questi c’è anche chi potrebbe chiedersi come ha avuto origine un tale franchise, che pur essendo nato in veste di mero spin-off è riuscito a toccare vette elevate.

La storia dei Persona affonda radici nel 1987, quando il Famicon (NES) e diversi computer giapponesi accolsero il primo Megami Tensei, un J-RPG che si poneva l’obiettivo di trasporre in lingua videoludica l’omonimo racconto firmato da Aya Nishitani. All’epoca Atlus non era che una piccola azienda di venti talenti, ma tanto bastò a far sì che nel giro di cinque anni si arrivasse alla terza iterazione della serie: Shin Megami Tensei. L’enorme successo riscosso dal gioco, motivato tanto dagli aspetti ludici quanto dalla maturità dei temi trattati, spinse i creatori a battere il ferro finché caldo portando a un nuovo sequel (Shin Megami Tensei II) e a Shin Megami Tensei if…

Fu proprio quest’ultimo a rappresentare il primo passo verso i Persona, sia per quanto riguarda la sua ambientazione prettamente scolastica, sia per l’introduzione del cosiddetto Guardian System: la meccanica che prevede solide alleanze fra demoni specifici e i vari personaggi. La vera svolta si ebbe però a partire dal ‘96, quando i possessori di PS1 poterono provare con mano lo spin-off intitolato Revelations: Persona. Quella parentesi riuscì infatti nell’impresa inaspettata di convincere sia i fan della serie principale, sia chi non amava i Megami Tensei, diventando così il franchise più apprezzato e redditizio fra i due.

