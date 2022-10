Come è nato Fallout? Il racconto degli sviluppatori nel video sui 25 anni della serie

Proseguono le iniziative di Bethesda con le celebrazioni per i 25 anni di Fallout. Nel nuovo video approfondimento confezionato dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios, i creatori della serie di Fallout Tim Cain e Leonard Boyarski hanno raccontato la genesi di questa ormai iconica IP.

Nel riavvolgere il nastro dei ricordi, Cain e Boyarski descrivono il lavoro portato avanti tra le fila degli studi Black Isle e la visione creativa delineata insieme a Feargus Urquhart. Stando a quanto sostenuto dai creatori di Fallout, il percorso di sviluppo intrapreso per dare forma al primo Fallout è partito dall'idea di un gioco di ruolo 'puro', con una grande libertà concessa agli utenti nell'esplorazione di un mondo spietato 'ma dalla vena ironica'.

Le solide premesse del concept hanno così permesso a Black Isle di costruire un'esperienza post-apocalittica di stampo ucronico, una visione alternativa del 1950 e di un mondo retrofuturistico devastato dalle radiaziazioni e dalla distruzione provocata dall'apocalisse atomica.

Date perciò un'occhiata al nuovo video speciale sulla genesi di Fallout e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo. Nel frattempo, qui trovate le ultime riflessioni di un ex Bethesda sul possibile futuro di Fallout 5 a New Orleans e in stile Mad Max.