Come è nato il personaggio di Lara Croft?

Nonostante i cambiamenti dovuti alla recente acquisizione di Crystal Dynamics da parte di Embracer Group, lo storico franchise di Tomb Raider si sta preparando a una ripartenza che sappiamo passerà attraverso il nuovo Unreal Engine 5. Ma tornando agli albori dell’IP, come ha avuto origine la tanto iconica quanto coraggiosa Lara Croft?

Dopo aver abbandonato l’idea di un protagonista di sesso maschile poiché evidentemente simile alla figura di Indiana Jones (che insieme a film quali Tank Girl e gli action di John Woo si confermò essere un’importante fonte d’ispirazione) si arrivò alla conclusione che un’eroina forte e attraente avrebbe potuto conquistare una più ampia fetta di pubblico. I primi bozzetti del designer Toby Gard fanno riferimento all’avventuriera sudamericana Laura Cruz, che venne però trasformata nella sua versione britannica per volere dell’allora Eidos Interactive, l’azienda che dopo aver acquisito Core Design si ritrovò alle redini di tutto il progetto.



Ci vollero 18 mesi di sviluppo per fare in modo che Lara Croft fosse pronta per mostrarsi al mondo, cosa che inizialmente avvenne grazie a una demo condivisa durante l’E3 del 1996. Fu a partire da quel momento che l’archeologa in questione attirò su di sé le attenzioni di chiunque, diventando famosa al punto da assurgere al ruolo di icona pop e trascendere a più riprese il suo medium di riferimento.

Nel caso voleste approfondire l’argomento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale dedicato alla storia di Tomb Raider e Lara Croft che, oltre a raccontare l’inizio della sua avventura, ne ripercorre i momenti di crisi e la successiva ripresa.