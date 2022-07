Come è nato Yoshi, il dinosauro verde alleato di Super Mario?

L'universo di Super Mario è colmo di personaggi stravaganti, pensati per essere immediatamente riconoscibili da adulti e bambini. Tra questi una menziona particolare va fatta a Yoshi, la cui popolarità è probabilmente solo superata dai due idraulici protagonisti: come nacque il piccolo dinosauro?

L'idea per un compagno "preistorico" di Mario fu dello stesso Shigeru Miyamoto, che fin da Super Mario Bros. per NES desiderava una cavalcatura per l'idraulico dal cappello rosso. L'ispirazione del designer giapponese viene comunemente fatta risalire al drago Tamagon di Devil World: le uova, il colore verde, la forma simile sono solo alcune delle più evidenti somiglianze tra le due creature. Tuttavia, le limitazioni tecniche della console nipponica non permisero al team di integrare il personaggio nel gioco, costringendo gli sviluppatori ad accantonarlo momentaneamente.

Fu solo più tardi, grazie al Super NES, che Miyamoto ebbe la sua occasione: a realizzare il design finale di Yoshi fu Shigefumi Himo, il cui lavoro prese finalmente vita in Super Mario World (a tal riguardo, ecco la recensione di Super Mario 3D World Bowser's fury). Grande e immediato fu il successo del personaggio, con il sequel diretto Super Mario World 2: Yoshi's Island del 1995 che vide per la prima volta il dinosauro come protagonista assoluto nella sua missione, assieme a Baby Mario, per trarre in salvo Baby Luigi dalle grinfie di Kamek.

A proposito di Nintendo e del celebre idraulico, qual è il gioco di Super Mario più venduto di sempre?