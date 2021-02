Come si fa a non risultare offline ed essere invisibili su PS4?

Se volete evitare di essere infastiditi da inviti improvvisi e inopportuni da parte di qualche amico, ma volete comunque giocare la vostra tranquilla partita multiplayer su PlayStation 4, allora vi interesserà sapere come fare per far risultare offline il vostro account su PS4.

Questa impostazione di privacy, introdotta soltanto successivamente al lancio grazie a un aggiornamento di PlayStation 4, fa in modo che possiate sfruttare comunque tutte le possibilità offerte dalla connessione internet, risultando contemporaneamente offline all'intera lista amici.

Seguite questi semplici passaggi se volete risultare offline su PlayStation 4:

Dal menu principale della console, cliccate sul vostro profilo personale Sotto l'immagine del profilo, cliccate sulla voce Stato Online Comparirà un menu a tendina, in cui potrete selezionare la voce Appari Offline A conferma della nuova impostazione, vedrete apparire di fianco al vostro nome utente una piccola x rossa

A questo punto il gioco è fatto: d'ora in avanti il vostro status sarà offline. La prima volta che impostate questo nuovo status verrete notificati con il seguente messaggio: "Apparirai offline su PlayStation Network. Tuttavia, tieni presente quanto segue: all'interno di un gioco, potresti apparire online agli altri giocatori. Se accedi a PlayStation Network da PS3, PS Vita o PS TV, apparirai online."

Questo perché per risultare offline su PS4 il vostro account non dovrà essere online su altri dispositivi che utilizzano lo stesso utente PSN, come una PlayStation 3 o una PS Vita. Come vedete, risultare offline su PS4 è davvero semplice.