Come ottenere Aerodactyl in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee

Andando a caccia di mostriciattoli in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee possiamo imbatterci anche in Aerodactyl, la preistorica creatura di tipo Roccia/Volante ottenibile con l'Ambra Antica. In questa mini-guida vi spiegheremo come catturarlo.

Per ottenere Aerodactyl dovrete prima acquisire la tecnica segreta Fendente (la otterrete durante la storia principale dopo aver raggiunto la S.S Anne). Una volta appresa questa tecnica, tornate al Museo della Scienza di Plumbeoboli. Qui troverete un albero dietro al museo che potete tagliare con il Fendente.

Dopo aver tagliato l'arbuto entrate nel retro del museo per incontrare un nuovo NPC: parlate con lui per ottenere l'Ambra Antica. Per proseguire nella ricerca dovrete raggiungere l'Isola Cannella, location che sarà disponibile solo da un certo punto in poi dell'avventura. Continuate a progredire nella storia principale fino a quando non avrete sbloccato L'Isola Cannella. Una volta arrivati sul luogo, non vi resta che entrare nel Laboratorio situato accanto al Centro Pokemon dell'isola.

Fatevi strada all'interno del laboratorio e raggiungete il lato destro dell'edificio, aprendo l'ultima porta. In questa stanza sono presenti diversi scienziati: andate a parlare con quello in alto a destra che si trova vicino alla macchina incubatrice con le Poke Ball. Come ultimo passaggio della ricerca non vi resta che consegnare l'Ambra Antica allo scienziato, ottenendo così Aerodactyl.

Parlando di altri Pokemon rari, siete già riusciti a catturare Moltres e Zapdos?