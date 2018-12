Come ottenere Arcanine e Persian in Pokemon Let's Go

Dopo avervi mostrato come catturare Aerodactyl in Pokemon Let's Go, in questa mini-guida vi spiegheremo come ottenere Arcanine e Persian nei due nuovi giochi della serie disponibili su Nintendo Switch.

Premessa: Arcanine potrà essere ottenuto solo in Pokemon Let's Go Pikachu, mentre Persian sarà disponibile solo in Pokemon Let's Go Eevee. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che sulle nostre pagine abbiamo elencato tutte le differenze tra le due versioni di Pokemon Let's Go.

Se siete in possesso di Pokemon Let's Go Pikachu e volete ottenere Arcanine, prima di tutto dovrete catturare cinque esemplari selvatici di Meowth. Se invece siete in possesso di Pokemon Let's Go Eevee e volete ottenere Persian, dovrete prima catturare cinque esemplari selvatici di Growlithe.

Dopo aver completato questa operazione, fate ritorno ad Aranciopoli. Adesso non vi resta che parlare con la donna bionda seduta sulla panchina, a sinistra del Centro Pokemon. Questo NPC vi chiederà qual è il vostro Pokemon preferito tra Meowth e Growlithe. Se state giocando a Pokemon Let's Go Pikachu e volete ottenere Arcanine, rispondete "Growlithe": la donna vi chiederà di portarle cinque esemplari di Meowth, e dopo averlo fatto vi ricompenserà con Arcanine.

Allo stesso modo, se state giocando a Pokemon Let's Go Eevee e volete ottenere Persian, alla domanda della donna rispondete che preferite "Meowth". In questo caso vi verrà chiesto di portarle cinque esemplari di Growlithe: fatelo e otterrete Persian in ricompensa.

Sapevate che Arcanine e Persian sono due delle diciotto creature cavalcabili in Pokemon Let's Go?