Come ottenere la bacchetta di Sambuco in Hogwarts Legacy

La Bacchetta di Sambuco è uno dei tre doni della morte presenti in Hogwarts Legacy. Si tratta di uno degli oggetti più ambiti dai fan del Mondo Magico: ecco come poterla utilizzare all'interno del titolo targato Avalanche Software.

Prima di tutto è necessario fare una precisazione. In Hogwarts Legacy non troverete la stessa bacchetta impugnata da Silente nei libri e nei film del franchise di Harry Potter, bensì delle sue varianti, rispettivamente in Nucleo di Unicorno, Nucleo della Fenice e Nucleo di Drago.

Detto questo, uno dei primi passi da compiere è completare il quiz sulla bacchetta presente sul sito del Wizarding World. Di seguito vi proponiamo dei brevissimi schemi con le risposte da utilizzare per le rispettive domande dei tre quiz (le risposte saranno evidenziate in grassetto):

Bacchetta di Sambuco con nucleo di unicorno

Prima di tutto, ti descriveresti come - qualsiasi risposta andrà bene. E i tuoi occhi - bisogna rispondere 'blu'. Il giorno in cui sei nato era - qualsiasi risposta andrà bene. Sei più orgoglioso del tuo - bisogna rispondere 'intelligenza'. Percorrendo da solo una strada deserta, arrivi a un bivio. Continui - bisogna rispondere 'verso il castello'. Di cosa hai più paura? - bisogna rispondere 'fuoco'. In uno scrigno di artefatti magici, quale sceglieresti? - rispondete gioiello scintillante.



Bacchetta di Sambuco con nucleo della fenice

Prima di tutto, ti descriveresti come - qualsiasi risposta andrà bene. E i tuoi occhi - bisogna rispondere 'blu'. Il giorno in cui sei nato era - qualsiasi risposta andrà bene. Sei più orgoglioso del tuo - bisogna rispondere 'intelligenza'. Percorrendo da solo una strada deserta, arrivi a un bivio. Continui - bisogna rispondere 'verso il castello'. Di cosa hai più paura? - bisogna rispondere 'oscurità'. In uno scrigno di artefatti magici, quale sceglieresti? - rispondete 'pergamena rilegata'.

Bacchetta di Sambuco con nucleo di drago

Prima di tutto, ti descriveresti come - qualsiasi risposta andrà bene. E i tuoi occhi - bisogna rispondere 'blu'. Il giorno in cui sei nato era - qualsiasi risposta andrà bene. Sei più orgoglioso del tuo - bisogna rispondere 'intelligenza'. Percorrendo da solo una strada deserta, arrivi a un bivio. Continui - bisogna rispondere 'verso il castello'. Di cosa hai più paura? - bisogna rispondere 'dell'altezza'. In uno scrigno di artefatti magici, quale sceglieresti? - rispondete 'pugnale d’argento'.

Per completare il processo, dovrete infine collegare il vostro account Wizarding World a quello Warner Bros. Games ed avviare il gioco per ricevere l'ambita ricompensa.

Se vi state immergendo anche voi nelle avventure attraverso il Castello di Hogwarts, date allora un'occhiata alla nostra guida dedicata alle maledizioni senza perdono in Hogwarts Legacy. In alternativa, scoprite quali sono i migliori incantesimi di Hogwarts Legacy.