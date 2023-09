Come ottenere un codice per la Beta di COD MW3 con le finali del mondiale di Warzone

Mancano ormai poche ore all'inizio delle finali delle World Series of Warzone, l'importante evento che coinvolgerà team competitivi da tutto il mondo. Per celebrare questo importante show, Activision ha deciso di mettere in palio un bel po' di codici per accedere all'Early Access della Beta di Call of Duty Modern Warfare 3.

L'azienda ha infatti deciso di distribuire in maniera casuale alcune decine di codici tra gli spettatori dell'evento, che vi ricordiamo verrà trasmesso su tutte le principali piattaforme (inclusi Twitch e YouTube) domani, sabato 16 settembre 2023, a partire dalle ore 16:00 del fuso orario italiano.

Prima di sintonizzarvi sui canali ufficiali, dovrete prima assicurarvi che il vostro account Activision sia stato correttamente collegato a Twitch nella pagina del vostro profilo in cui vengono gestite tutte le connessioni. Per collegare YouTube, invece, occorre recarsi sull'apposita pagina del sito. Completato questo passaggio, guardate la diretta per un minimo di 60 minuti e, nel caso in cui doveste essere selezionati, verrà inviata una mail con il codice all'indirizzo mail associato al vostro account Activision.

Ecco di seguito le altre ricompense gratuite che si potranno ottenere guardando l'evento, tutte utilizzabili anche nel prossimo MW3:

Gettone XP Doppi della durata di 60 minuti - Guarda la diretta per 30 minuti

Gettone XP Armi Doppi della durata di 60 minuti - Guarda la diretta per un'ora

Biglietto da visita 'Prendi i popcorn' - Guarda la diretta per 90 minuti

Musica per la lobby 'WSOW' - Guarda la diretta per 90 minuti

Emblema 'Double Digits' - Guarda la diretta per 2 ore

Progetto arma 'Lightning Rob' - Guarda la diretta per 3 ore

Mimetica per le armi 'You Dropped This' - Guarda la diretta per 3 ore

Avete già letto tutti i dettagli sulla Beta di COD Modern Warfare 3?