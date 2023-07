Sebbene non sia possibile portare con sé il cucciolo di orso-gufo come compagno in giro per la mappa (almeno stando alla versione beta di Baldur's Gate 3), possiamo comunque ottenere questa creatura seguendo in modo scrupoloso alcuni passaggi ben precisi.

Per poter provare a ottenere il cucciolo di orso-gufo in Baldur's Gate 3, dovremo incontrare la sua mamma in una caverna, interagire con l'animale e poi tornare a reclamare il piccolo più avanti al Campo Goblin. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Come ottenere il cucciolo di orso-gufo in Baldur's Gate 3

Sarà necessario seguire con precisione alcuni specifici passaggi per poter ottenere il cucciolo di orso-gufo. Per prima cosa, apriamo la mappa di gioco e dirigiamoci alle coordinate X:85, Y:444. Qui dovremo individuare una caverna. Entriamoci. Facciamoci strada lungo il versante destro della cava fino a incontrare l'Orso gufo. Se riusciremo ad adoperare la nostra dialettica a nostro favore, potremo mettere la madre del cucciolo nella condizione di abbassare la guardia e a quel punto potremo ritirarci.

Se invece dovessimo indisporla con le nostre risposte, dovremo combattere l'animale e sconfiggerlo. In quest'ultimo caso, assicuriamoci di non colpire il cucciolo di orso-gufo! Per approfondimenti, consultate qual è il livello massimo e quali sono i nuovi talenti e incantesimi di Baldur's Gate 3. Dopo aver messo la madre al tappeto, lasciamo la caverna. Più avanti, arriveremo in un Campo Goblin a ovest del Villaggio dei distrutti in cui apprenderemo che un certo cucciolo di orso gufo è stato catturato. Possiamo scegliere di uccidere i Goblin per liberare la creatura, oppure parlare con Krolla al campo e spiegargli che ci porteremo via il cucciolo. Consigliamo di adoperare il dialogo per intavolare delle trattative in modo più prudente e risolvere il conflitto in modo pacifico.

Una volta riusciti nell'impresa, dovremo interagire con il cucciolo affinché possa familiarizzare con il nostro odore, per poi rassicurarlo che non siamo un pericolo. Dovremo attendere che passi del tempo in game e, alla fine, il cucciolo si farà vedere fuori dal nostro accampamento. A questo punto, dovremo completare una prova, dare da mangiare al cucciolo di orso-gufo e poi si avvierà uno schema in cui - in maniera ricorrente - la bestiolina si allontanerà dall'accampamento per poi ritornarci, a prescindere dal livello di difficoltà. Vi ricordiamo che le Modalità Storia ed Estrema saranno disponibili in Baldur's Gate 3 fin dal lancio.