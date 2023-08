Come ottenere Gastrodon in Pokémon Scarlatto e Violetto con il nuovo codice

Per un periodo di tempo veramente limitato è possibile riscattare Gastrodon in Pokémon Scarlatto e Violetto. In occasione del Pokemon World Championships 2023, è stato messo a disposizione un codice promozionale per ottenere il pokémon adoperato da Eduardo Cunha, il campione dei Pokémon World Champions 2022.

Si tratta, quindi, di un esemplare ben addestrato, l'ideale per sfidare online anche gli avversari più temibili. Il codice, che potete trovare qui sotto, sarà riscattabile soltanto fino al 14 agosto 2023, quindi affrettatevi!

Il codice che dovrete inserire è 23WCSGASTR0D0N. Assicuratevi che non ci siano spazi e tenete presente che le "o" sono degli zeri. Di seguito trovate tutta la procedura per attivare il Pokémon sul vostro gioco:

Aprite il menu principale in Pokémon Scarlatto o Violetto

in Pokémon Scarlatto o Violetto Selezionate Poképortale e Dono Segreto

e Selezionate Riscatta tramite Codice Seriale/Password e inserite il codice per reclamare il vostro Gastrodon

e inserite il codice per reclamare il vostro Gastrodon Osservate il regalo mentre vi viene consegnato

Assicuratevi di salvare il gioco

Il Gastrodon che vi arriverà sarà già allenato fino al livello 50, ha una natura Calma, lo strumento Avanzi e l'abilità Acquascolo. In più, sa eseguire le mosse Geoforza, Ventogelato, Sbadiglio e Protezione.

Se non avete ancora provveduto, inoltre, potete fare incetta di un altro Pokémon raro: infatti, Mew è gratis su Pokémon Scarlatto e Violetto fino al 18 settembre.