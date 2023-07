Come ottenere gratis la Maschera di Scream in Among Us

Dopo i dettagli della roadmap 2023 di Among Us e il crossover inaspettato fra Among Us e Destiny 2, gli sviluppatori celebrano l'arrivo di Scream VI in digitale con un regalo in game.

Dopo il successo della collaborazione passata con Paramount Pictures e Spyglass Media nel 2022 per Scream V, gli sviluppatori di Among Us hanno voluto replicare e celebrare il lancio digitale di Sceam VI in 4K UHD, Blu-ray e DVD l'11 Luglio con una speciale iniziativa: regalare maschera e abito di Scream.

Come ottenere maschera e abito di Scream in Among Us

In Among Us è possibile ottenere gratuitamente un intero set cosmetico dedicato a Scream, composto da maschera e tunica di uno dei personaggi horror più conosciuti di sempre. Attenzione, però, perché questi oggetti saranno disponibili soltanto per un periodo di tempo limitato. Nello specifico, potremo riscattare maschera e abito di Scream soltanto fino al 21 Luglio. Ci basterò semplicemente effettuare un login nel nostro account di Among Us e, appena entrati, riceveremo automaticamente in dono l'intero set cosmetico di celebrazione.

Qualora non avessimo un account su Among Us, possiamo crearlo in pochissimi passi: sarà sufficiente inserire la propria data e crearne uno. A quel punto, potremo salvare i nostri progressi nei dispositivi selezionati, accedere alla chat gratuita e ottenere i cosmetici.