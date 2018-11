Come ottenere e lanciare le Bombe Nucleari in Fallout 76

Pur trattandosi di un gioco online, Fallout 76 consente di sganciare le Bombe Nucleari su una determinata porzione della mappa, con tutti gli effetti devastanti che ne conseguono. In questa mini-guida vi spiegheremo dove trovare i Codici Nucleari e come utilizzare le Bombe.

I giocatori di Fallout 76 possono allearsi e cercare i Codici Nucleari, così da sbloccare i relativi Silo. All'interno di queste strutture potrete selezionare una determinata porzione della mappa da bombardare

Ci sono diversi Silo Nucleari in ogni server di Fallout 76, ognuno con la propria combinazione di codici da inserire per avere accesso alla struttura. In realtà questi codici saranno composti da cinque parti, e spesso saranno sorvegliati da nemici potenti e di alto livello come gli Scorchbeast.

Come è facile immaginare, per avere accesso a un Silo Nucleare sarà importante il gioco di squadra. I codici possono essere trovati in tutta Appalachia, spesso come drop dei nemici abbattuti. Un buon modo per iniziare a cercarli è quello di unirsi a una fazione. Vi consigliamo in particolare di unirvi all'Enclave, dato che questo gruppo dispone di molte informazioni sulle testate nucleari. Nel loro centro di comando, inoltre, c'è un terminale di sorveglianza che potete usare per identificare e rintracciare i nemici che trasportano il codice.

Dopo aver trovato tutti i Codici Nucleari necessari, avrete bisogno di prendere una chiave magnetica per sbloccare il lancio. Potete farlo andando al centro di comando della vostra fazione, usando il terminale di sorveglianza per rintracciare i robot di carico che trasportano le Keycard di lancio. Una volta ottenuta, tornate al centro di comando per decrittare i codici, e infine raggiungete il Silo Nucleare per sganciare la bomba.

