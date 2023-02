Sons of the Forest: come si ottiene la pala?

La pala è uno degli strumenti fondamentali per la progressione in Sons of the forest, titolo di sopravvivenza in prima persona sviluppato dai ragazzi di Endnight Games. In questa guida, noi di Everyeye.it vi sveleremo come riuscire ad acquisire questo magnifico arnese per vivere le vostre spericolate avventure.

Come nel caso di altri item di importanza fondamentale, anche la pala può essere trovata all'interno dell'intricatissimo sistema di caverne presente nel gioco, attraverso il quale ci muoveremo grazie a questi tre oggetti:

Se non siete ancora in possesso degli oggetti presenti in questa lista, vi basterà fare click sui link dedicati per scoprirne la location - le immagini proposte in questo articolo sono su cortesia dei siti Tryhardguides, VG247 e Rockpapershotgun.

Recuperati questi item, dovrete dirigervi a ovest delle catene montuose al centro della mappa, nel punto di intersezione tra il corso d'acqua e le strade locali. Troverete una caverna con tre corpi senza vita all'esterno. Entrateci e proseguite utilizzando la teleferica.

Arriverete così nei pressi di una zona illuminata da delle torce. Dirigetevi verso sinistra ed entrate nel corso d'acqua circostante, dopo aver ovviamente equipaggiato il respiratore. Continuate a nuotare fino all'uscita. Uscite dall'acqua e proseguite nella grotta fino a raggiungere una parte della grotta con un pendio con acqua corrente. Scivolando lungo il pendio, atterrerete in una pozza d'acqua: proseguite a destra e salite a riva.

Troverete poi un'apertura che vi condurrà a una serie di caverne che termineranno con una stanza più grande con due morti all'interno. Restando sulla destra, troverete un'entrata che vi condurrà all'acquisizione di una torcia luminosa.

Tornando indietro, proseguite sul percorso fino a incontrare un'altra zona subacquea. Immergetevi e nuotate fino all'uscita. Usciti dall'acqua, seguite il percorso fino a quando non vi imbatterete in un cadavere con la pala.