Come ottenere la potente spada Bishamon in Onimusha Warlords

La spada Bishamon è una delle armi più potenti disponibili in Onimusha Warlords, remaster dell'omonimo Action RPG di Capcom uscito nel 2001 su PS2, e ora disponibile su PS4, Xbox One, Switch e PC. Di seguito vi spiegheremo come ottenere questa potente lama nel gioco.

Per ottenere la spada di Bishamon dovrete portare a termine tutte le 20 ondate del Regno Oscuro. Sarete in grado di accedere a questa zona visitando il vecchio uomo che vive nel pozzo. Completando le varie ondate riceverete diverse ricompense, fino a ottenere l'Ocarina di Bishamon alla ventesima.

Con l'Ocarina di Bishamon nel vostro inventario, continuate la vostra avventura in Onimusha: Warlords fino a raggiungere le fasi conclusive. Alla fine otterrete un grande arco e una freccia che vi consentiranno di accedere al Regno dei Demoni. Al suo interno vi troverete a combattere Marcellus per la seconda volta. Una volta sconfitto, andate nella prossima stanza e salvate la partita. Raggiungete la parete in fondo per trovare una porta dall'aspetto insolito (potete vederla nell'immagine riportata in calce).

Usate l'Ocarina di Bishamon di fronte alla porta per aprirla, rivelando una piccola stanza. Al suo interno troverete finalmente la spada di Bishamon. Basta avvicinarsi e premere il pulsante di conferma per prenderla. Con la spada di Bishamon equipaggiata non avrete punti magia a disposizione. Non importa però, dato che premendo il pulsante di attacco magico potrete sferrare un attacco potente in qualsiasi momento, uccidendo la maggior parte dei nemici con un solo colpo.

Se decidete di non voler usare la spada di Bishamon per qualche motivo, entrate semplicemente nel menu del gioco e rimuovetela.