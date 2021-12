Come ottenere Riolu in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

La quarta generazione di Pokémon introduceva 107 nuovi mostri tascabili, inclusi alcuni leggendari come Dialga e Palkia. Tra le aggiunte trovavano spazio anche Riolu e la sua evoluzione Lucario, di tipo Lotta. Ecco come ottenerli nei remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.

Per ottenere Riolu dovrete necessariamente proseguire nella storia fino al punto in cui otterrete la MN Surf, donatavi dall'anziana (e nonna della campionessa Camilla) a Memoride. Una volta acquisita la possibilità di navigare le acque, potrete accedere a Canalipoli, dove un traghettatore vi concederà la possibilità di recarvi a Isola Ferrosa. Qui, nella grotta sull'isola, farete la conoscenza di Marisio, un allenatore che vi proporrà di fare squadra per sconfiggere il Team Galassia. Completata la sua missione l'uomo vi donerà un uovo di Riolu, che potrete schiudere per ottenere finalmente il Pokémon. Per evolverlo in Lucario dovrete incrementare prima il vostro valore affezione, ad esempio lottando con lui o donandogli bacche, per poi aumentare il suoi livello esclusivamente durante il giorno.



