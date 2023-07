Come ottenere Grimmsnarl Shiny in Pokémon Scarlatto e Violetto con il nuovo codice

A pochi giorni dall'inizio del Pokemon World Championships 2023, per un limitato periodo di tempo, i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto potranno avere la possibilità di mettere le mani su uno Shiny Grimmsnarl. Sarà sufficiente ottenere il codice segreto. Scopriamo come.

Come sanno i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto, un Pokémon luminoso non ha parametri diversi in battaglia rispetto alla sua controparte standard, ma il loro aspetto unico fa letteralmente brillare gli occhi a tutti gli allenatori. Si tratta, infatti, di creature rare e difficili da catturare.

Come ottenere il codice di Shiny Grimmsnarl

Alcuni Pokémon luminosi possono essere ottenuti tramite un codice, proprio come nel caso di Shiny Grimmsnarl. Ma come si ottiene il codice necessario per questa potenziale nuova aggiunta nella nostra squadra? È presto detto. Vi basterà inserire il seguente codice: THA12022CHAMP

Come indicato da Serebii.net, "uno Shiny Grimmsnarl verrà distribuito tramite un codice nascosto su uno speciale sito web dei Campionati Mondiali Pokémon dal 28 luglio."

Per fortuna, non avete niente da temere, perché vi abbiamo procurato già noi il codice, che è quello riportato sopra. Assicuratevi di riscattarlo per tempo, però, perché sarà possibile attivarlo solo dal 27 Luglio al 18 Agosto!

Per riscattare il codice in Pokémon Scarlatto e Violetto, non dovrete far altro che seguire le istruzioni seguenti:

Aprite il menu principale in Pokémon Scarlatto o Violetto

Selezionate Poképortale e Dono Segreto

e Selezionate Riscatta tramite Codice Seriale/Password e inserite il codice per reclamare il vostro Shiny Grimmsnarl

E, se non lo avete ancora fatto, non dimenticate che siete ancora in tempo per attivare il codice di Charizard di Friede.