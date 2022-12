Come fare l'overclock del DualSense di PlayStation 5 per ridurre l'input lag

Se siete soliti giocare tramite l'utilizzo di un controller su PC e la vostra periferica preferita è il DualSense di PlayStation 5, sappiate che esiste un pratico trucco che permette di ridurre l'input lag.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, l'input lag consiste nell'arco di tempo che intercorre tra la pressione di un tasto o un qualsiasi altro comando e la sua concretizzazione a schermo. Questo significa che, seguendo questi consigli, avrete tempi di reazione minori giocando con il DualSense su PC, con un vantaggio notevole per chi gioca a livelli competitivi.

Il primo passaggio da seguire per eseguire l'overclock del DualSense è quello di scaricare i file dell'installer dell'ultimo firmware della periferica direttamente dal sito ufficiale. Avviate il software Sony e aggiornate il pad all'ultima versione (se non sapete come fare, potete seguire i nostri consigli su come aggiornare il firmware del DualSense da PC)

Una volta completato il download del programma, procuratevi il software per l'overclock visitando la pagina GitHub di LordOfMice, scaricando il file intitolato 'hidusbf.zip'. Estraete il piccolo archivio sul vostro PC ed eseguite il file 'Setup.exe' per avviare il programma che vi consentirà la modifica del firmware.

Ora che è tutto pronto e il programma è avviato, collegate il DualSense con un cavo USB-C al vostro PC: nel menu a tendina in alto a sinistra, Device, selezionate 'All' e nella sezione legata alle periferiche scegliete quella con scritto 'Wireless Controller' nella colonna 'Child Name'. A questo punto procedete con la modifica del valore intitolato 'Polling Rate' nell'angolo in basso a sinistra e impostate il suo valore su 8000, quindi cliccate su 'install service'. In questo modo il controller subirà un piccolo overclock e sarà più reattivo.

Nota bene: questa pratica è potenzialmente pericolosa e il suo utilizzo potrebbe danneggiare il vostro controller di ultima generazione Sony. Mettete quindi in pratica questi consigli solo se siete consapevoli dei rischi che state correndo.