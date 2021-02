Come si paga su PlayStation Store? Procedura e metodi di pagamento accettati

Per poter acquistare videogiochi, espansioni e contenuti aggiuntivi per PlayStation 4 o PlayStation 5 in formato digitale, dovrete necessariamente visitare il negozio virtuale delle console Sony. Scopriamo quindi come si fa a completare la procedura di pagamento per gli acquisti sul Playstation Store.

Dopo aver effettuato l’accesso con il vostro account e aver selezionato il prodotto, oppure i prodotti, che avete intenzione di acquistare, dovrete procedere al loro pagamento: a seconda delle situazioni, la procedura da attuare sarà leggermente diversa.

Come pagare sul PlayStation Store

American Express

Visa

Mastercard

Diners

Discover

PayPal

Paysafecard

Nel caso in cui abbiamo deciso di acquistare solamente un oggetto dal ricco catalogo del Playstation Store, verrete. Nella schermata che comparirà dovrete quindi inserire i vostri dati di fatturazione e selezionare uno dei seguenti metodi di pagamento accettati dalla piattaforma:

In alternativa all’utilizzo di uno dei metodi di pagamento sopracitati, potreste decidere di procedere all’acquisto utilizzando il credito del portafoglio PlayStation, il quale può essere ricaricato sia tramite uno dei metodi di pagamento elencati, sia tramite i codici di ricarica acquistabili in uno dei numerosi rivenditori convenzionati. Dopo aver selezionato il metodo di pagamento che desiderate utilizzare non vi resterà altro da fare che terminare la procedura di pagamento per ricevere una copia del prodotto acquistato direttamente sulla vostra console.

Come pagare più prodotti contemporaneamente

Nel caso in cui abbiate intenzione di acquistare più di un prodotto allo stesso tempo, vi tornerà molto utile la funzione Carrello del Playstation Store : al suo interno potrete inserire tutti i giochi e i contenuti aggiuntivi che desiderate acquistare, per poi procedere al pagamento dell’intero pacchetto di oggetti selezionati. Per procedere al pagamento dei prodotti inseriti nel carrello, selezionate la sua icona ben visibile nella parte superiore dell’interfaccia del negozio digitale di PlayStation, dopodiché potrete