Come pagare meno il Game Pass e risparmiare sull'abbonamento

Volete abbonarvi a Xbox Game Pass ma pensate che il servizio in abbonamento di Microsoft sia troppo caro? Esistono alcuni trucchi e accorgimenti che vi permetteranno di risparmiare qualche euro, senza però rinunciare ai benefici di Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass 1 euro

L'offerta più interessante tra quelle che Microsoft propone per il suo servizio è senza alcuna ombra di dubbio un mese di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro. Si tratta di una promozione quasi sempre attiva e grazie alla quale i nuovi abbonati possono acquistare con 1 euro l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate o a PC Game Pass della durata di un mese ed usufruire di tutti i vantaggi che derivano dai due piani del servizio. E ricordatevi che è ancora possibile convertire Xbox LIVE Gold a Xbox Game Pass Ultimate spesso con un discreto risparmio.



Avrete tempo fino alla fine del periodo di prova per decidere se disabilitare il rinnovo automatico oppure se proseguire con il pagamento a prezzo pieno per il secondo mese (12,99 euro al mese per Game Pass Ultimate, 9,99 euro al mese per PC Game Pass). Va precisato che, sebbene l'offerta sia indirizzata solo a chi non ha mai attivato un abbonamento, spesso e volentieri Microsoft esegue una sorta di 'reset' degli account, consentendo così anche a chi in passato ha usufruito dell'offerta di riapprofittarne per una seconda volta.

Xbox Game Pass in offerta

Se non potete approfittare dell'offerta di cui vi abbiamo parlato sopra, probabilmente il miglior metodo per risparmiare qualcosina sull'acquisto di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass o PC Game Pass consiste nell'acquistare le carte di abbonamento prepagate.



Tutti grandi retailer fisici e online hanno in vendita i voucher il cui riscatto permette di aggiungere saldo all'account. Sebbene il costo di queste carte corrisponda sempre alla cifra che va ad aggiungersi al portafoglio dell'account al momento del riscatto, di tanto in tanto può capitare che il loro prezzo subisca un piccolo calo, così che i giocatori possano acquistare le prepagate ad un costo minore del valore della carta.



Tenete d'occhio i link di Amazon elencati di seguito per eventuali offerte, nel momento in cui scriviamo ad esempio Xbox Game Pass Ultimate per un mese costa 12.49 euro invece di 12,99 euro.

Una volta aggiunto il saldo al portafoglio, potrete utilizzarlo per abbonarvi direttamente dalla console, dall'applicazione ufficiale per Windows o dalla versione per browser del Microsoft Store.

Sconti Xbox Game Pass

La terza promozione che si può incontrare spesso e volentieri coinvolge rivenditori come Amazon e GameStop, due catene che sono solite attivare promozioni legata a videogiochi o prodotti tecnologici associati al mondo del gaming (mouse, tastiere, cuffie e altre periferiche).



Basta acquistare uno dei prodotti selezionati per ricevere un codice che garantisce uno sconto più o meno consistente sull'acquisto di un abbonamento Xbox Game Pass della durata di tre mesi (l'offerta può variare e coinvolgere voucher di durata diversa). Nel caso di Amazon vi basterà utilizzare il voucher al momento del pagamento e successivamente vi verrà inviato via mail un codice da riscattare sul Microsoft Store per attivare Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass o PC Game Pass.



Nel caso di GameStop ad esempio potete ricevere 3 mesi di abbonamento gratis a Xbox Game Pass Ultimate acquistando Mobile Pad Nacon Holder MG-X al prezzo di 99,98 euro.