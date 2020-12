Come Pagare su Steam? Procedura e sistemi di pagamento accettati

La piattaforma proprietaria di Valve, Steam, è diventata nel corso degli anni la più grande e importante piattaforma per l’acquisto e la gestione di videogiochi su PC, tanto da riuscire a costringere quasi ogni distributore del settore a passare da Steam per raggiungere la stragrande maggioranza dei videogiocatori legati al mondo PC.

Per via di questa situazione di estremo vantaggio, la piattaforma di Valve si è espansa velocemente in tutti i paesi del mondo, e ha di conseguenza dovuto adattare ed aggiornare il proprio negozio in modo tale da permettere a clienti di ogni nazione di effettuare acquisti su Steam. Ecco quindi che i sistemi di pagamento accettati in sede di acquisto di un prodotto sono aumentati fino a comprendere tutti i principali sistemi di pagamento del mondo. Ecco quindi come è possibile pagare per acquistare un prodotto su Steam.

Per prima cosa, dovrete naturalmente selezionare il prodotto da acquistare all’interno del negozio, che verrà così inserito all’interno del carrello: una volta scelti tutti i prodotti che desiderate vi basterà procedere all’acquisto. Nella schermata successiva dovrete inserire i dati di fatturazione e selezionare uno dei tanti metodi di pagamento accettati:

Paypal

Paysafecard

Skrill

Visa

Mastercard

JBC

American Express

Portafoglio di Steam

L’ultima opzione vi permetterà di scalare il credito necessario direttamente dal vostro portafoglio virtuale di Steam, una somma di denaro che può essere aumentata tramite ricariche effettuate da carte di credito e carte prepagate, oppure acquistando i codici di ricarica all’interno dei negozi fisici convenzionati. Nel caso in cui non siate soddisfatti di un acquisto che avete effettuato, potete sempre decidere di richiedere un rimborso completo su Steam.