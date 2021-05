Come parlare con operatore PlayStation e come contattare Sony Italia?

Se state riscontrando qualche problema con un prodotto PlayStation o con una delle sue funzionalità (come il PlayStation Network), potreste voler contattare un operatore addetto all'assistenza clienti di Sony Italia per cercare di risolverlo.

Ci sono diversi modi per contattare un operatore PlayStation o Sony Italia: tramite sito web ufficiale, social network o telefonicamente. Potete scegliere quello che vi sembra più opportuno ed efficace, ma intanto ve li illustriamo tutti.

Usare il sito web ufficiale

Il metodo più rapido e comodo è quello offerto dalla pagina web ufficiale di PlayStation: il sito è chiaro e permette di risolvere molti dei problemi più comuni in totale autonomia. Recatevi sulla homepage del supporto PlayStation e digitate le parole chiave del problema che dovete risolvere, selezionando anche il dispositivo sul quale lo avete riscontrato.

Tramite social network (Twitter)

Se volete chattare con un operatore, recatevi sull'account @AskPlayStation. Potete inviare un messaggio (l’icona della busta delle lettere situata in alto) al team di supporto, che provvederà a rispondervi nel minor tempo possibile, tenendo conto del fatto che il servizio è disponibile tutti i giorni, dalle ore 08:00 alle 19:00. Le lingue supportate sono soltanto inglese, spagnolo e portoghese.

Telefonicamente

Se non vi va di descrivere il vostro problema in inglese, non vi resta che una cosa da fare: il classico metodo del telefono. Il numero da comporre è 02 69682104, che vi metterà in contatto con un Call Center dedicato all'assistenza. Seguite le istruzioni della voce automatica e chiedete di parlare con un operatore per risolvere il vostro problema.