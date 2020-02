Se siete curiosi di provare Bleeding Edge, il nuovo action game multiplayer di Ninja Theory, potete partecipare alla closed beta del gioco su Xbox One e PC. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per farlo.

Date e orari della Closed Beta di Bleeding Edge

Sono previste in tutto due sessioni per la closed beta di Bleeding Edge su Xbox One e PC. La prima inizierà il 14 febbraio e si concluderà il 17 febbraio, osservando i seguenti orari:

Inizio: venerdì 14 febbraio alle 19:00 italiane

Fine: lunedì 17 febbraio alle 09:00 italiane

La seconda sessione, invece, avrà inizio il 13 marzo con le stesse modalità di partecipazione.

Come partecipare alla Closed Beta di Bleeding Edge su Xbox One e PC

La Closed Beta di Bleeding Edge non è aperta a tutti. È possibile partecipare in uno dei seguenti modi:

Pre-acquistando Bleeding Edge su Steam. In questo caso potrete scaricare il client della Closed Beta su Steam a ridosso del 14 febbraio.

Pre-acquistando Bleeding Edge su Xbox One. Potrete scaricare la Closed Beta sulla console Microsoft.

Essendo titolari di un abbonamento Game Pass attivo

Avendo già partecipato all'Alpha Test di Bleeding Edge. Se lo avete fatto su PC, riceverete un invito alla Closed Beta tramite mail. Se lo avete fatto su Xbox One, vi basterà scaricare il client della Closed Beta dalla vostra libreria.

Bleeding Edge incluso nel Game Pass

Ricordiamo che Bleeding Edge sarà incluso a partire dal day one nel catalogo Game Pass. Se avete un abbonamento Game Pass attivo, dunque, oltre partecipare alla Closed Beta potrete scaricare anche il gioco completo a partire dal giorno di lancio del titolo, che ricordiamo essere fissato per il 24 marzo su Xbox One e PC.

Per saperne di più sul nuovo action game multiplayer di Ninja Theory, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Bleeding Edge.