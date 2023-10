Come passare da Peter Parker a Miles Morales in Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 contempla la compresenza di due eroi, rispettivamente Peter Parker e Miles Morales, che potremo intervallare all'occorrenza per compiere determinati incarichi, principali o secondari. Scopriamo come passare dall'uno all'altro Ragnetto in questa guida.

Per cambiare personaggio, passando la prospettiva da Peter a Miles o viceversa, dovremo aprire il menu delle missioni dal mondo di gioco e premendo il pulsante Quadrato. Così facendo, cambieremo il nostro arrampicamuri al comando.

Come vi raccontiamo nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, l'alternanza dei due eroi non è sempre libera, ma anzi segue il più delle volte le necessità della trama e delle missioni secondarie. Diverso, invece, è il discorso per quel che riguarda gli incarichi più semplici, come la liberazione dei covi di Kraven, in cui potremo scegliere il nostro beniamino di riferimento.

Per capire quale incarico potremo raccogliere con quale Spider-Man ci saranno le icone a guidarci. Dove vedremo l'icona del volto con il costume rosso, significa che la missione è solo per Peter, mentre dove vedremo l'icona del volto con il costume nero, quell'attività sarà solo per Miles. Nel caso compaiano entrambe, sarà a nostra discrezione scegliere quale protagonista adoperare.

Per assicurarci di non perdere nessuna sfida, ricompensa e missione, assicuriamoci quindi di passare da Peter a Miles di tanto in tanto. L'alternanza fra i due Spider-Man avviene in tempi incredibilmente rapidi.

In combattimento, invece, non potremo intervallare manualmente il comando da Peter a Miles. Questo scambio, infatti, può avvenire soltanto quando siamo nella fase di esplorazione. Ciò nonostante, ci saranno alcune eccezioni che ci consentiranno di passare dall'uno all'altro eroe durante predeterminate missioni della storia. Questo avverrà in automatico e senza input da parte del giocatore.

Da ultimo, è importante tenere presente che, nonostante la compresenza di due personaggi principali da adoperare in game, Marvel's Spider-Man 2 non ha un'opzione di gioco co-op. Si configura semplicemente come un single player in cui è possibile controllare due personaggi distinti.