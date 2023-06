Come passare da Xbox Game Pass Ultimate a Game Pass base per risparmiare

Come ormai ben saprete, il costo dell'abbonamento a Xbox Game Pass è aumentato ed è probabile che, pur trattandosi di un incremento di prezzo non così incisivo, i giocatori vogliano decidere di disdirlo o di passare ad una versione più economica. Scopriamo insieme come fare.

Chi è abbonato a Xbox Game Pass Ultimate può infatti decidere di tornare ad avere il solo Xbox Live Gold oppure attivare la versione del Game Pass solo per PC/console. Il procedimento è molto semplice e, come dichiara la stessa Microsoft sul suo portale ufficiale, tutto può essere svolto tanto sul sito Xbox quanto nei menu della console.

Il primo step da seguire consiste nell'annullamento dell'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, che richiede di visitare la pagina dei Servizi dopo aver eseguito l'accesso con il profilo sul quale è attivo l'abbonamento e poi selezionare la voce 'Annulla abbonamento'. In questo modo, l'abbonamento resterà attivo fino alla data di scadenza, dopodiché non si riattiverà automaticamente e starà all'utente decidere in che modo procedere: da quel momento, potrà scegliere di non rinnovare alcunché, di abbonarsi al solo Xbox Live Gold oppure di attivare uno tra PC e Xbox Game Pass.

In casi particolari, tra le opzioni disponibili sul sito ufficiale del colosso di Redmond potrebbe esserci anche quella che consente di interrompere immediatamente l'iscrizione: in questo caso, si ottiene un rimborso parziale che tiene conto del tempo in cui l'utente ha usufruito dei servizi e l'abbonamento viene subito interrotto. Così facendo, è possibile procedere senza tempi d'attesa con l'iscrizione ad altri servizi come Xbox Live Gold, Game Pass o EA Play.

Occorre però precisare che il passaggio alla versione base di Xbox Game Pass fa sì che si perdano anche i privilegi della versione Ultimate. Senza la versione più costo sa del servizio non sarà più possibile avere i vantaggi di Xbox Live Gold, giocare tramite Xbox Cloud Gaming ai giochi supportati, scaricare i titoli inclusi in EA Play e sbloccare le ricompense esclusive per vari titoli, inclusi quelli Riot Games.

