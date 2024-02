Come personalizzare PS5: i migliori accessori per migliorare le prestazioni e l'estetica

Volete personalizzare la vostra PlayStation 5? D'accordo, ci sono le cover ufficiali di Sony disponibili in vari colori e volendo potete acquistare un DualSense di un colore diverso... e poi? In realtà su Amazon trovate tantissimi accessori per dare vita ad una PS5 davvero unica. Non ci credete? Guardate cosa abbiamo trovato!

Importante: molti degli accessori segnalati di seguito richiedono una buona pratica con con cacciaviti e saldatori, oltre a competenze basilari di elettronica, schemi elettrici e collegamenti. Se non sapete cosa state facendo... non fate nulla e fermatevi, onde evitare di danneggiare la console o il controller. Everyeye.it non è in nessun caso responsabile di eventuali danni provocati con l'utilizzo degli accessori qui suggeriti.

Cover PS5 con prese d'aria

Una cover antigraffio e antiurto dotata di prese d'aria su entrambi i lati per migliorare il raffreddamento della console. Disponibili nei colori bianco, nero, oro, argento, viola, costano 49.99 euro con sconto aggiuntivo del 15% al momento del checkout spuntando la casella "Applica coupon 15%" che trovate nella pagina del prodotto su Amazon.

eXtremeRate RGB Logo LED

Un LED sagomato con il logo PlayStation (in vendita al prezzo di 17.49 euro) per illuminare la tua console in sette colori (rosso, bianco freddo, giallo, rosa, ciano, verde, blu) con l'aggiunta di 24 diversi effetti. Il LED è alimentato tramite cavo USB e dovrete dunque "sacrificare" una presa sulla vostra console, ma chi bello vuole apparire...

XtremeRate Tasti Posteriori

Al prezzo di 11.99 euro, questo accessorio aggiunge quattro tasti posteriori al DualSense (K1 K2 K3 K4). Per configurare i tasti è necessario acquistare a parte ExtremeRate RISE4 Remap Kit, cavi e la scheda PCB, ma se siete degli smanettoni, potreste trovare grandi soddisfazioni in questo prodotto.

PS5 DualSense Controller Grip

Un semplice kit (in vendita a 8.99 euro) che include quattro "tappi" per le levette del DualSense, ideali per aumentare il grip sugli stick analogici. Disponibili con vari design e texture 3D in gomma morbida per migliorare la presa.

eXtremeRate Tasti Luminosi per PS5

Un set di pulsanti e levette analogiche illuminati a LED per sostituire i tasti standard del DualSense. Il kit è disponibile in vari colori (viola, blu, giallo, verde e tanti altri) al prezzo di 35.99 euro, purtroppo per un buon risultato bisogna essere pratici con saldature e collegamenti elettrici, dunque non è una modifica alla portata di tutti.

MoKo Tastiera Wireless PS5

Una piccola tastiera retroilluminata (costa 31.99 euro con sconto aggiuntivo del 5%) da agganciare al DualSense, disponibile in due colori, bianco e nero. Estremamente compatta e con tasti retroilluminati, fornisce anche maggior stabilità al DualSense andando di fatto ad occupare l'intero vano centrale.

Ventola raffreddamento PS5 con luce LED

Una ventola USB esterna (costa 25.99 euro) con tre diversi livelli di potenza, si accende automaticamente con la console e aiuta a prevenire il surriscaldamento della PS5. Attenzione, questo accessorio non è compatibile con PS5 Slim ma solamente con PS5 Standard Edition e PS5 Digital Edition vecchio modello.

Supporto vericale con luce

Al prezzo di 22.99 euro (+5% di sconto aggiuntivo al checkout) questo stand per posizionare la console in verticale è dotato di luce con tre modalità di illuminazione e quattro colori:Si collega alla console tramite la presa USB, anche in questo caso l'accessorio non è compatibile con PlayStation 5 Slim.