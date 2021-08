Come fare il PlayStation Plus senza carta di credito?

Il servizio in abbonamento PlayStation Plus permette a chi ne usufruisce di accedere al multigiocatore online, scaricare giochi gratis per PS4 e PS5 ogni mese e utilizzare altre funzionalità esclusivamente dedicate agli abbonati al servizio.

Come ogni servizio in abbonato, anche PlayStation Plus richiede un pagamento periodico e regolare per poter essere utilizzato e mantenuto attivo: il periodo di tempo che intercorre tra una fatturazione e l'altra dipende dal tipo di abbonamento che deciderete di acquistare, scegliendo tra una scadenza mensile, trimestrale oppure annuale a seconda delle vostre esigenze e di quello che ritenete essere più conveniente e adeguato per voi.

PlayStation Plus prezzi dell'abbonamento

Ricariche PSN

Tipicamente, l'acquisto di un servizio in abbonamento con fatturazione automatica periodica viene effettuato utilizzando una carta di credito per via della comodità d'uso, ma avrete comunque la possibilità di acquistare un abbonamento a PlayStation Plus anche in un'altra maniera, senza dover per forza utilizzare una carta di debito o credito. Il metodo in questione si basa sull'utilizzo delle, disponibili in diversi formati in modo da coprire tutte le possibili opzioni di abbonamento - mensile, trimestrale e annuale - le quali possono essere trovati in formato fisico in qualunque rivendita di settore autorizzata.Dopo avere acquistato una di queste carte, vi basteràriportato sulla carta direttamente nella sezione Riscatta Codici del PlayStation Store: in questo modo sarete in grado di riscattare le mensilità di abbonamento e attivare - o prolungare - la vostra iscrizione al servizio. In alternativa, potrete acquistare una delle carte che permettono di aggiungere dei fondi al vostro, per poi impostare quest’ultimo come metodo di pagamento nel momento in cui vi troverete ad acquistare un abbonamento a PlayStation Plus. Queste procedure sono estremamente simili a quelle che possono essere utilizzate anche per acquistare giochi dal PlayStation Store senza carta di credito