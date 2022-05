Si può aggiornare l'abbonamento PlayStation Plus per passare a Premium o Extra?

Se siete abbonati a PlayStation Plus a partire da giugno il vostro abbonamento verrà convertito al profilo Essentials, potrete poi effettuare l'upgrade ai piani Extra e Premium senza bisogno di effettuare una nuova iscrizione, ma come fare?

Sony ha voluto fare chiarezza e per questo ha aggiornato la pagina delle FAQ sul sito di PlayStation Plus con una risposta al nostro quesito:



"Al momento del lancio dei nuovi piani di abbonamento PlayStation Plus, potrai passare a un piano con maggiori funzionalità e vantaggi. Al momento dell'aggiornamento del piano, ti verrà addebitata una quota calcolata in proporzione per aggiornare il tempo rimanente della tua iscrizione esistente al livello desiderato. Ad esempio, se cinque mesi fa hai acquistato un abbonamento di 12 mesi e ti restano ancora sette mesi, dovrai pagare una quota di aggiornamento calcolata in proporzione per aggiornare i restanti sette mesi al piano desiderato. Quindi, alla data di pagamento successiva, ti verrà addebitato il prezzo standard del piano di abbonamento che hai scelto con l'attuale frequenza di pagamento."



Su Everyeye.it trovate la tabella di conversione per i codici PlayStation Plus e Now a partire da giugno 2022, mese di entrata in vigore dei nuovi abbonamenti Plus Essentials e Extra e della scomparsa della piattaforma Now. Al momento non è possibile riscattare codici Plus e Now se siete già abbonati ma presto Sony offrirà nuovamente questa possibilità anche agli iscritti.