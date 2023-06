Come pre-registrarsi a Final Fantasy 7 Ever Crisis

Square Enix ha ufficialmente aperto le pre-registrazioni di Final Fantasy 7 Ever Crisis in concomitanza con il trailer andato in onda durante il Summer Game Fest 2023.

Effettuare la pre-registrazione su Google Play Store tramite dispositivi Android consente di poter essere scelti per prendere parte alla Closed Beta di Final Fantasy VII Ever Crisis, che si svolgerà dal 6 al 13 luglio 2023 e che consentirà di poter provare in anteprima l'RPG suddiviso a capitoli prodotto da Square Enix e che approfondirà ulteriormente la storia di Final Fantasy VII.

Come effettuare la pre-registrazione

Pre-registrarsi è molto semplice e richiede di seguire pochi passaggi:

Entrare nel sito ufficiale di Final Fantasy 7 Ever Crisis

Cliccare sull'icona relativa a Google Play Store per dispositivi Android

Una volta entrati nello store, effettuare l'accesso (se necessario) e cliccare sul tasto di pre-registrazione

Così facendo la pre-registrazione è completata e non resta dunque che attendere l'eventuale selezione per prendere parte alla Closed Beta. E' bene comunque chiarire che la pre-registrazione non garantisce in automatico la certezza di essere scelti per la prova della Beta, e bisogna dunque attendere una notifica da parte di Square Enix che confermi la vostra partecipazione.

E' stato intanto confermato che Sephiroth sarà giocabile in Final Fantasy 7 Ever Crisis, che amplierà la lore di Final Fantasy VII con nuove storie.