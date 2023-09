Come prenotare PlayStation Portal su PlayStation Direct in Italia

Sony ha annunciato che PlayStation Portal esce il 15 novembre 2023 anche in Italia al prezzo consigliato in Europa di 219,99 euro. Ma dove si può preordinare PlayStation Portal Remote Play?

I preordini di PlayStation Portal sono già aperti anche nel nostro paese, al momento però l'unico canale a cui rivolgersi è PlayStation Direct, lo store ufficiale di Sony attivo in UK, Nord America, Francia, Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Italia, Spagna e Portogallo.



Sony comunica che dal 29 settembre i preordini apriranno anche presso altri rivenditori partner nei paesi citati e in Canada e Giappone. Ad oggi dunque non è possibile prenotare PlayStation Portal su Amazon, GameStop o presso altre catene e l'unico modo per effettuare il preorder è quello di rivolgersi allo store proprietario PlayStation Direct. Il prezzo di PlayStation Portal in Europa è di 219.99 euro, ricordiamo che questo dispositivo necessita di una console PS5 per funzionare, non si tratta infatti di una console indipendente ma di un device pensato per il Remote Play con PlayStation 5 e dunque da connettere necessariamente alla console casalinga di Sony.

Come prenotare PlayStation Portal su PlayStation Direct

PlayStation Direct accetta pagamenti con. I costi di spedizione per gli articoli in preordine sono gratis per tutti e dunque non ci sono spese extra da sostenere se effettuate il preordine di un gioco o un prodotto hardware.Al momento del preordine il pagamento viene "pre-autorizzato" e"solitamente circa 5 giorni prima della data di uscita." Se cambiate ideafino al momento in cui il prodotto è pronto per la procedura di spedizione "solitamente circa 8 giorni prima della data di uscita programmata."