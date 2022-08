Come prenotare The Last of Us Parte 1 per PS5 a 29.98 euro

The Last of Us Parte 1 esce il due settembre su PlayStation 5 (in seguito su PC) avete ancora poche ore dunque per prenotare il gioco a prezzo ridotto da GameStop portando indietro un gioco usato, offerta valida fino al primo settembre compreso.

Da GameStop potete prenotare The Last of Us Parte 1 a 29.98 euro invece di 80.98 euro semplicemente riportando in negozio un gioco PS5 o PS4 valido per la promozione. GameStop specifica che "l'offerta valida fino al giorno prima dell'uscita del gioco, prenotando il gioco. Alcune restrizioni potrebbero essere applicate."

Prenotando il gioco da GameStop otterrete anche un codice per riscattare i seguenti contenuti extra:

Componenti e potenziamenti bonus

Componenti arma aggiuntivi

Ricordatevi che i codici verranno consegnati al day one al momento del pagamento per il ritiro del preordine. Una buona occasione per acquistare The Last of Us Parte 1 per PlayStation 5 a prezzo scontato, per controllare la validità del vostro usato vi basterà andare sul sito e seguire la procedura per verificare la validità dei giochi usati da GameStop, in questo caso saranno accettati solamente giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5, giochi per le console Xbox e per Nintendo Switch non sono validi per la promo ma possono ovviamente essere ritirati e valutati come giochi usati per risparmiare comunque sul prezzo di acquisto del gioco.