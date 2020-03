Come preparare PS4 e Xbox One ai download di grandi dimensioni

Con l'aumentare del peso dei giochi e la diffusione degli abbonamenti ai servizi di game on demand come Game Pass e PS Now, è cresciuta anche il volume dei download. In questa guida vi spiegheremo come preparare le vostre PS4 e Xbox One per scaricare aggiornamenti e giochi di grandi dimensioni.

Di seguito, alcuni consigli per velocizzare i download su PS4 e Xbox One, e per munire le console di spazio di archiviazione a sufficienza per scaricare e installare i giochi di grandi dimensioni.

Usare un cavo ethernet

Se possibile, collegate la vostra console alla rete con un cavo ethernet. Questo dovrebbe assicurarvi di sfruttare a pieno la banda della vostra connessione, così da effettuare i download al massimo della velocità possibile.

Benché la connessione wi-fi sia indubbiamente più comoda, la connessione senza fili può soffrire di alcune limitazioni che diminuiscono la velocità dei download. Queste limitazioni possono dipendere da vari fattori, come la presenza di altri dispositivi nell'ambiente che creano interferenze, la distanza tra la vostra console e il router, o semplicemente i limiti di banda imposti in modalità wi-fi dal vostro provider.

Per velocizzare i download, dunque, è preferibile usare il cavo ethernet quando possibile. Se la vostra connessione può contare su una larghezza di banda particolarmente ampia, assicuratevi che il cavo ethernet in vostro possesso sia in grado di reggere tale banda. In caso contrario, per andare sul sicuro, procuratevi un cavo ethernet in grado di reggere 1 gps di banda.

Liberare spazio sul vostro hard disk

Se l'hard disk della vostra console inizia a riempirsi e avete bisogno di liberare spazio, considerate la possibilità di cancellare le applicazioni e i giochi più pesanti, e di sfruttare il salvataggio dei dati nel cloud. Per saperne di più in proposito, sulle nostre pagina vi abbiamo già proposto una guida con tutto quello che c'è da sapere per liberare spazio su PS4 e Xbox One.

Usare un hard disk esterno

Usare un hard disk esterno può essere la soluzione ideale per aggiungere spazio di archiviazione extra sulle vostre console. Per sapere come fare, vi rimandiamo direttamente alla nostra guida che vi spiega come collegare un hard disk esterno a PS4 e Xbox One.

Compattare i giochi su Xbox One

Se giocate su Xbox One o Xbox One S, avete la possibilità di "compattare" i giochi. In questo modo "taglierete" gli asset 4K dei giochi potenziati per Xbox One X. In ogni caso perderete un po' di qualità grafica (che in genere su Xbox One e Xbox One S è appena percepibile, sicuramente molto più evidente su Xbox One X), ma in compenso i file di installazione del gioco occuperanno meno spazio su disco.

Per compattare i giochi su Xbox One dovete andare su Impostazioni -> Sistema -> Archivio -> Libera più spazio e scegliere l'opzione "Giochi compattabili". Qui potrete decidere di compattare i singoli giochi attualmente installati sulla vostra console.

Download da remoto su PS4 e Xbox One

Quando si scarica un titolo molto pesante o un aggiornamento corposo, entra in gioco il fattore attesa. Se volete guadagnare tempo, in modo da tornare a casa e avere il download già completato, vi ricordiamo che è possibile scaricare i contenuti da remoto sia su PS4 e Xbox One.

A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come effettuare i download da remoto su PS4. Su Xbox One l'operazione è altrettanto semplice: vi basta andare su Impostazioni -> Sistema -> Aggiornamenti e download e spuntare la voce "Consenti installazioni da remoto".