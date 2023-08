Come prepararsi all'arrivo di Starfield: liberare spazio, scorta di pile e film spaziali

Starfield sta arrivando e per non farvi trovare impreparati ci sono una serie di trucchi e consigli che potete mettere in atto prima del lancio del gioco, così da arrivare al day one belli carichi e senza imprevisti.

Liberate spazio su disco

Preload e Accesso Anticipato

Aggiornate il PC o la console Xbox

Il primo consiglio è banale ma sempre utile: Starfield richiede circa 125 GB di spazio in preload , al netto di eventuali day one patch e ulteriori aggiornamenti, dunque vi consigliamo di preparare la vostra unità disco liberando spazio buttando applicazioni, software, giochi o contenuti che non utilizzate o non vi servono.Se necessario utilizzate un software di pulizia (come CCleaner) per ottenere i migliori risultati possibili.Se avete comprato il gioco su Xbox Store o Windows Store potete già iniziare il preload di Starfield mentre sRicordatevi che sedi Starfield, con qualche giorno di anticipo rispetto al lancio ufficiale fissato per il 6 settembre.

Assicuratevi che il vostro PC sia aggiornato con gli ultimi update di Windows e di aver installato i driver più recenti della scheda video. Su Xbox Series X/S, controllate di aver aggiornato la console con l'ultimo aggiornamento firmware disponibile, così da essere sicuri di ridurre al minimo eventuali problemi o attese.

Fate scorta di batterie

Per il controller Xbox, ma anche per il mouse o la tastiera senza fili. Una bella scorta di batteria o un battery pack per il controller (19.99 euro su Amazon) vi eviterà di restare a secco sul più bello e di dover interrompere il gioco alla ricerca di pile cariche. E' sempre meglio farsi trovare preparati, non trovate?

Silenziate i social media

Per evitare spoiler su Starfield, silenziate gli account più "spoilerosi" sui social, oppure interrompete l'uso degli stessi per qualche giorno. O ancora, usate i filtri per bloccare i contenuti sui social, siti web e YouTube. In questo modo limiterete al minimo il rischio spoiler, anche se purtroppo la sicurezza assoluta di non beccarsi anticipazioni indesiderate non c'è.

Valutate l'upgrade a Xbox Game Pass Ultimate

D'accordo, siete già abbonati a Xbox Game Pass o PC Game Pass e quindi potete giocare a Starfield senza bisogno di acquistare il gioco. Ma valutate anche di effettuare un upgrade a Game Pass Ultimate (1 mese a 12.99 euro su Amazon), in questo modo potrete giocare a Starfield via Cloud da qualsiasi dispositivo (Smart TV, smartphone o tablet) anche in mobilità, così da continuare a giocare anche in sala d'attesa dal medico o in coda alle poste.

Guardate film a tema spaziale

Una buona idea per ingannare l'attesa: guardare film a tema spazio e fantascienza aspettando Starfield, tra i tanti vi suggeriamo Interstellar, 2001 Odissea nello Spazio, Alien, The Martian e Dune.

