Come prepararsi al lancio di Call of Duty Modern Warfare 3

Come ormai ben saprete, il nuovo Call of Duty Modern Warfare 3 è strettamente collegato al suo predecessore, poiché molti dei vecchi contenuti potranno essere utilizzati anche nelle modalità multiplayer e cooperative dello sparatutto. A tal proposito, scopriamo come sfruttare il Carry Forward per arrivare preparati al lancio di MW3.

Completate le sfide delle armi

Tutte le armi che avete sbloccato in Call of Duty Modern Warfare 2, Warzone e DMZ saranno perfettamente utilizzabili anche nel nuovo capitolo della serie. Come potete facilmente intuire, quindi, è davvero importante riuscire a sbloccare tutte (o la maggior parte) prima che MW3 raggiunga gli scaffali, così da poter iniziare ad usare tutto il vostro arsenale nel momento esatto in cui diventa possibile creare un loadout personalizzato. Se non avete la possibilità di completare le sfide, usate DMZ: è sufficiente che un amico vi lasci cadere un'arma affinché voi la raccogliate e la estraiate per sbloccarla definitivamente. Avere le armi sbloccate potrebbe essere utile anche nel caso in cui dovesse venir fuori qualche problema relativo al bilanciamento di qualche specifica bocca da fuoco: in casi del genere, potrete evitare di farvi cogliere impreparati e tirare fuori lo strumento di morte dalla vostra collezione.

Potenziate i fucili d’assalto e le mitragliette

Lo stesso discorso delle armi si può applicare anche agli accessori. Sappiamo bene quanto possa essere difficile sbloccare i gadget di ogni singola bocca da fuoco presente nel gioco, quindi vi suggeriamo di concentrarvi sulle due categorie più utilizzate: mitragliette (SMG) e fucili d’assalto. In questo modo avrete a disposizione un gran numero di mirini, impugnature, caricatori e altri giocattoli con cui personalizzare le armi nella vostra collezione. Ciò potrebbe tornarvi utile soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare una nuova arma per piattaforme già esistenti, poiché in questo modo avreste sin da subito un bel po’ di accessori già sbloccati.

Accumulate Gettoni PE Doppi

Per chi se lo stesse chiedendo, tutti i Gettoni PE Doppi, i Gettoni PE Arma Doppi e i Gettoni PE Battle Pass Doppi ottenuti in Warzone e MW2 saranno utilizzabili anche in Modern Warfare 3. Se siete a corto di questi consumabili, sappiate che potete ottenerne qualcuno grazie all’evento Infestazione o tramite le ricompense premium/gratuite del pass della Stagione 6. Avere a disposizione alcuni consumabili di questo tipo potrebbe rappresentare un grosso vantaggio per chi vuole sbloccare rapidamente i nuovi contenuti: in questo modo potrete scalare al doppio della velocità i nuovi gradi (utili per sbloccare i perk, le armi e i potenziamenti da campo) e potenziare le armi inedite.

Sbloccate gli operatori di MW2

Se tutti gli altri consigli sono praticabili anche da chi non possiede il precedente capitolo della serie, questo è invece indirizzato ai soli possessori di COD Modern Warfare 2. Vi ricordiamo infatti che potete sbloccare un bel po' di operatori gratis completando la campagna di MW2 e una serie di sfide nelle modalità coop e multiplayer. Tutti i personaggi ottenuti saranno poi utilizzabili grazie al Carry Forward anche in Modern Warfare 3.

