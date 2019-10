Come previsto, ecco i primi video di gameplay del nuovo test di Halo Reach, in 4K e 60 FPS

Come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri, 343 industries aveva dato il via ai nuovi test flight di Halo: Reach in attesa dell'arrivo della Master Chief Collection di Halo. I fortunati partecipanti alla nuova prova del gioco possono provare, fino al 5 Novembre, alcune modalità.

Ci sono infatti due missioni della campagna principale, il matchmaking classificato, le partite personalizzate, e il team ha annunciato che diversi altri conteuti saranno aggiunti nei prossimi giorni.

Come ci si aspettava, la campagna era una delle feature più attese, ed era dunque solo questione di tempo prima che qualcuno registrasse i primi video di gameplay relativi proprio alle due missioni rese disponibili nella demo, e così è stato. Li potete trovare entrambi all'interno della nostra news.

Se siete tra quelli invitati a partecipare alla demo, diteci: come l'avete trovata? Sta soddisfacendo le vostre aspettative? Per tutti gli altri invece, vi invitiamo a controllare la vostra casella di posta, compresa la cartella dello spam. 343 Industries ha infatti annunciato di aver inviato più di altri 20.000 inviti per partecipare a questo test flight.