Come procedono Alan Wake 2, Control 2, Project Condor e Max Payne Remake?

In occasione della presentazione dei risultati finanziari dell'ultimo trimestre, Remedy ha aggiornato gli investitori sullo stato dei lavori di alcuni progetti come Alan Wake 2, Project Condor, Control 2 e Max Payne 1 & 2 Remake.

Pariamo proprio da Alan Wake 2 entrato nella fase finale dello sviluppo, l'obiettivo di Remedy è quello di pubblicare il gioco entro la fine dell'anno, la compagnia è molto fiduciosa riguardo il successo di questo progetto e le aspettative sono molto alte.

Control 2 è in lavorazione e negli ultimi mesi il team si è dedicato alle meccaniche di gameplay e alla costruzione dell'universo di gioco, oltre ad aver lavorato sul comparto tecnico ed estetico. Project Condor può contare su "progressi costanti" con lo studio che sta lavorando sul gamplay design dello spin-off multiplayer di Control.

Infine, spazio anche a Max Payne 1 & 2 Remake: i due giochi sono ancora in fase di concept, il team sta studiando gli elementi chiave dei due giochi per riproporli in chiave moderna, l'obiettivo di Remedy è quello di ampliare il team al lavoro sul progetto più avanti nel corso dell'anno, quando i lavori su Alan Wake 2 saranno terminati.

Alan Wake 2 è giocabile dall'inizio alla fine, al momento il gioco è ancora privo di una data di uscita oltre ad un generico 2023.