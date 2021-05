Come pulire il controller senza rovinarlo? Rimuovere lo sporco da pulsanti e levette

Come ogni videogiocatore sa bene, mantenere sempre ben puliti i dispositivi che si utilizzano durante le proprie sessioni di gioco è una buona abitudine che andrebbe portata avanti con regolarità in modo da evitare l'usura delle periferiche, che a lungo termine potrebbe rischiare di rovinare irrimediabilmente il vostro controller.

Per quanto riguarda i videogiocatori console, questa pratica si traduce e concretizza nell'atto di pulire il proprio pad, sia esso un controller PlayStation, Xbox o Nintendo: in tutti questi casi esistono alcune tecniche che permettono di effettuare una pulizia sicura e completa del dispositivo, senza rischiare di rovinare la scocca della periferica oppure, peggio ancora, le sue componenti elettroniche. Vediamo quindi come si fa a pulire un controller.

Per iniziare dovrete eseguire una prima pulizia più superficiale della scocca che riveste esternamente il controller: per lustrare questa parte potete usare un semplice panno inumidito con acqua, evitando di utilizzare detersivi o saponi aggressivi che alla lunga rischierebbero di rovinare irrimediabilmente la superficie del pad. Nel caso in cui lo sporco si rivelasse più ostinato del previsto, potrete tentare di risolvere il problema tramite l'utilizzo di piccole quantità di alcol isopropilico, una sostanza utilizzata appositamente per pulire componenti elettronici e dispositivi tecnologici senza rovinarli. Per applicare l'alcol isopropilico potete utilizzare un cotton fioc, da immergere nel liquido e strofinare sulla zona interessata, oppure un semplice spruzzino nebulizzatore.

Dopo aver pulito la scocca esterna del vostro pad arriverà il momento di dedicarvi alla pulizia delle moltissime fessure ed intersezioni presenti sul controller, all'interno delle quali tende col tempo ad accumularsi la maggior parte della sporcizia e della polvere. Per pulire queste fessure il consiglio è quello di utilizzare alcuni stuzzicadenti, facendone passare la punta proprio all'interno delle intersezioni: così facendo riuscirete a rimuovere lo sporco in maniera piuttosto efficace senza rischiare di rovinare le componenti della periferica, a differenza di quanto potrebbe invece succedere utilizzando un oggetto metallico, come ad esempio una graffetta, al posto dello stuzzicadenti.

Infine potrebbe rendersi necessaria una pulizia più profonda delle levette, dei tasti, delle porte di ingresso del caricabatterie e del jack per le cuffiette. In questo caso potrete fare affidamento su un cotton fioc immerso all'interno di un po' di alcool isopropilico, che potrete poi strofinare alla base delle levette e dei tasti, posti in cui spesso si accumula lo sporco, e all'ingresso delle porte di ricarica. In questo ultimo caso, tuttavia, assicuratevi di non spingere il cotton fioc troppo in profondità per non rischiare di rovinare irrimediabilmente i contatti elettrici del controller.

Seguendo queste semplici istruzioni riuscirete quindi a pulire il controller nella maniera più corretta, senza rischiare di rovinarlo in nessuna delle sue componenti.