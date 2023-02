Come pulire bene il visore e le lenti di PlayStation VR2?

L'esordio di PlayStation VR2 sul mercato è ormai sempre più vicino. Il nuovo visore di Sony sarà disponibile sul mercato a partire dal 22 febbraio 2023, offrendo ai giocatori esperienze in realtà virtuale targate PlayStation di ultima generazione.

Oltre a godersi tutto il divertimento e le meraviglie offerte dai giochi pensati appositamente per la periferica, è altrettanto importante anche pulire e preservare con regolarità PSVR2 in modo che possa garantire sempre la miglior resa visiva possibile. Per tenere in ordine superfici, connettori e porte del visore, magari dopo ogni utilizzo, basta semplicemente passarci sopra un panno morbido ed asciutto, senza far ricorso ad alcool, benzine e solventi. Da evitare anche l'utilizzo di fazzoletti o salviette per le lenti di PSVR2: anche in questo caso basta sempre un panno asciutto.

Per quanto riguarda le prese d'aria del visore, un aspira-briciole è sufficiente per rimuovere eventuali accumuli di polvere. Infine, la protezione anti-luce di PSVR2 può essere rimossa per lavarla con acqua, da asciugare sempre attraverso un semplice panno. Fatto ciò, non resta che lasciare la protezione ad asciugare per poi ricollegarla al visore, pronta così per un nuovo utilizzo.

Per ulteriori dettagli su cose sfruttare al meglio la periferica Sony, ecco che stanza serve per giocare con PlayStation VR2 e se è possibile usarlo con indosso gli occhiali da vista. Scopriamo infine che cosa cambia tra PlayStation VR e PSVR2 e quali sono le migliorie del nuovo set per la realtà virtuale.