Come si pulisce la lente del lettore ottico della PS2?

Forse avete appena acquistato una PlayStation 2 usata, o magari la vostra vecchia console ha preso troppa polvere; in entrambi i casi, potreste notare che la lettura dei dischi inseriti non avviene correttamente: il problema potrebbe essere originato da un accumulo di polvere o altro materiale indesiderato sulla superficie della lente del lettore.

Innanzitutto, munitevi di un cacciavite a croce e di un cotton fioc. Per effettuare una pulizia della lente o di altre parti della console dovrete aprirla, cosa che invaliderà un'eventuale garanzia.

Vediamo quindi come fare per pulirla.

Cominciate col rimuovere i dischi presenti all'interno, le memory card e tutti i cavi. Una volta fatto, capovolgete la console e svitate tutte le viti; alcune viti si trovano anche sotto i piedini di gomma, quindi dovrete toglierli temporaneamente. Il coperchio si sfila spingendolo prima dalla parte posteriore e poi da quella anteriore. Bisogna effettuare questa operazione con molta delicatezza, perché il coperchio superiore e quello inferiore sono collegati da due cavetti, romperli significa danneggiare in modo irreparabile la console.

La lente si trova all'interno del gruppo ottico, che si apre svitando 4 viti disposte ai lati. Procedete con molta delicatezza e state attenti a non toccare con oggetti appuntiti la lente. Usando il cotton fioc rimuovete lo sporco e la polvere che si sono accumulati con l'utilizzo, senza applicare pressione ma facendo ruotare tra le dita il bastoncino. Se volete una pulizia più approfondita, potete bagnare il cotone con semplice acqua o con pochissimo prodotto per la pulizia di vetri (Vetril o simili). Attenzione: non esagerate col liquido, il cotone non deve assolutamente gocciolare.

Una volta fatto, asciugate con un altro cotton fioc e richiudete il tutto. La vostra PlayStation 2 non dovrebbe più presentare problemi di lettura dei dischi.

A proposito, sapete quali sono i giochi più venduti per PlayStation 2?