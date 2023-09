Come e quando reclutare Sarah Morgan in Stafield: build e abilità

Sarah Morgan, oltre a essere una compagna di viaggio, è uno dei personaggi principali che compongono il mosaico narrativo di Starfield. Nonostante l’abbondante longevità del gioco, incontreremo Sarah già nelle prime fasi della nostra avventura tra le stelle.

In particolare, potremo fare la sua conoscenza nel corso della missione principale, quindi dovremo dare priorità alla trama, anziché alle quest secondarie e all’esplorazione, per assicurarci di poterla reclutare il prima possibile, procrastinando i viaggi interplanetari a un secondo momento.

Come allearsi con Sarah Morgan

Per reclutare Sarah Morgan come alleato in Starfield, dovremo continuare la missione principale “Un piccolo passo” fino al punto in cui raggiungeremo la fazione di Constellation a New Atlantis. Dopodiché, ci verrà assegnata una nuova quest da Sarah in persona (“Il vecchio quartiere”), con cui ci chiederà di unirsi a noi. Si tratta, come dicevamo, di una missione che si rende disponibile già all’inizio del gioco. In linea di massima, in una nuova partita, tralasciando gli incarichi secondari, ci dovrebbe volere circa un’ora dopo che avremo effettuato la caratterizzazione del nostro protagonista.

Abilità di Sarah Morgan e build consigliata

Sarah è una delle leader delle fazioni di Starfield e le sue abilità la rendono un validissimo aiuto non solo agli esordi, ma anche nel lungo termine. Le sue competenze prevedono:

Botanica (Grado 1)

Leadership (Grado 2)

Laser (Grado 3)

Astrodinamica (Grado 4)

Quest’ultima è particolarmente interessante per la sua capacità di aumentare la portata del Salto Gravitazionale. Con le sue competenze, inoltre, se Sarah Morgan viene assegnata all’equipaggio dell’astronave, le nostre traversate attraverso la galassia saranno molto più agevoli.

Una build consigliata per Sarah Morgan prevede di darle il ruolo di compagno, assegnarle i Laser come arma e farle indossare qualcosa che aumenti la potenza stessa dei suoi laser. Anche se non sono facili da reperire, con i Laser potrà infliggere maggiori danni. Le sue arti botaniche, invece, ci torneranno utili quando esploreremo i pianeti e analizzeremo la loro variegata flora. La leadership, infine, aumenterà la velocità con cui potremo rafforzare un legame con i compagni, anche quello con Sarah. Non dimentichiamo, inoltre, che la Morgan è anche una delle possibili opzioni romantiche in Starfield.

Per concludere, vi ricordiamo che, come ogni compagno, anche Sarah può portare con sé un inventario in cui riporre gli oggetti. Questo significa che, se dovessimo ritrovarci con un inventario pieno ma del quale non vogliamo buttar via niente, potremo affidare alcuni oggetti alla nostra amica.