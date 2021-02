Come recuperare un account di Brawl Stars e trasferire i salvataggi

Essendo Brawl Stars un videogioco per smartphone e tablet, potrebbe capitarvi di cambiare dispositivo mobile e voler trasferire i progressi ottenuti fino a quel momento sul nuovo dispositivo, oppure di disinstallare il gioco per poi scaricarlo nuovamente in un secondo momento. Ecco quindi come recuperare il vostro account.

La prima cosa da sapere è che esistono due metodi per poter recuperare i progressi del vostro account di Brawl Stars: uno è tramite gli store digitali di Android e iOS, ovvero Google Play Store e Game Center; l’altro metodo invece prevede la creazione e l’utilizzo di un Supercell ID, ovvero un ulteriore account da creare sulla piattaforma proprietaria degli sviluppatori del gioco. Vediamo ora questi due metodi più nel dettaglio.

Recuperare l’account Brawl Stars senza Supercell ID

Il primo metodo che è possibile utilizzare, come detto, è quello che non richiede di utilizzare un Supercell ID, ma è probabilmente anche il meno intuitivo e comodo dei due. La cosa importante da sottolineare è che questo metodo può essere utilizzato per trasportare salvataggi e progressi da un dispositivo ad un altro; nel caso in cui non si verificasse questa condizione, dovrete utilizzare per forza il secondo metodo, quello che sfrutta il Supercell ID. Vediamo quindi le due diverse procedure da attuare per i dispositivi che montano sistema operativo Android o iOS.

Android

Nel caso in cui abbiate un dispositivo Android, aprite il gioco e premete il pulsante a forma di tre linee orizzontali posto nell’angolo in alto a destra dello schermo, dopodiché entrate nel menu delle Impostazioni del gioco e selezionate l’opzione Accesso a Google Play. Dalla schermata che si aprirà successivamente potrete scegliere l’account Google con il quale effettuare l’accesso al gioco, ed eventualmente aggiungere un account non ancora registrato. Effettuando l’accesso con un determinato account il gioco effettuerà in automatico il caricamento dei progressi legati a quello stesso account, chiedendovi se avete intenzione di caricare quello specifico salvataggio: in questo modo riuscirete a trasportare i progressi su nuovi dispositivi Android.

iPhone e iPad

La procedura da attuare nel caso di dispositivi con sistema operativo iOS è molto simile a quella per i dispositivi Android. Per prima cosa, entrate nel menu delle Impostazioni del vostro smartphone o tablet e assicuratevi che il servizio Game Center sia attivo, dopodiché effettuate l’accesso con l’ID Apple dal quale desiderate recuperare i progressi di Brawl Stars. Una volta fatto questo passaggio, vi basterà accedere al gioco utilizzando quello stesso ID Apple: in questo modo il gioco recupererà automaticamente i salvataggi legati all’account, esattamente come accade per la versione Android.

Recuperare l'account Brawl Stars con Supercell ID

L’altro metodo per recuperare il vostro account di Brawl Stars è più veloce di quello che vi abbiamo spiegato in precedenza, ed ha anche il vantaggio di poter trasferire i salvataggi tra dispositivi mobile con sistemi operativi differenti, un dettaglio assolutamente da non sottovalutare.

Questa procedura sfrutta le possibilità offerte dal Supercell ID, che non è altro che un account gratuito con il quale potrete salvare in cloud i progressi effettuati su tutti i giochi sviluppati da Supercell, tra i quali figura anche Brawl Stars. Per creare un nuovo account con Supercell ID vi basterà aprire il gioco, entrare nel menu delle Impostazioni tramite la pressione dell’icona a forma di tre linee in alto a destra e successivamente selezionare l’opzione Supercell ID > Connetti. Nel caso in cui non abbiate già un account di questo tipo attivo vedrete un’opzione per effettuare la registrazione: selezionatela e seguite passo passo le istruzioni sullo schermo per completare la procedura.

Per recuperare un account perso o trasferirlo su un nuovo dispositivo utilizzando il vostro Supercell ID non dovrete fare altro che avviare il gioco e selezionare l’opzione Accedi > ID memorizzati: una volta qui selezionate il Supercell ID con il quale volete accedere e seguite le istruzioni a schermo per la verifica delle vostre credenziali, dopodiché il processo terminerà e i vostri dati verranno recuperati automaticamente.



Infine, se avete appena recuperato il vostro account potrebbe farvi piacere aggiungerci nuove gemme: ecco come ottenere gemme gratis in Brawl Stars.