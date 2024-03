Come recuperare un gioco a pagamento cancellato su PS5 senza perdere nulla

Hai cancellato un gioco a pagamento dalla tua PS5 e non sai cosa fare? Stai tranquillo, nulla è andato perduto e se il gioco è stato acquistato su PlayStation Store è effettivamente di tua proprietà anche se lo hai disinstallato, dunque potrai riscaricarlo liberamente.

Se hai cancellato un gioco PS5 su Blu-Ray in formato fisico, tutto quello che devi fare è inserire nuovamente il disco nella PlayStation 5 per far partire nuovamente il processo di installazione. Se invece hai cancellato un gioco acquistato in formato digitale su PlayStation Store, il processo per il recupero è ancora più semplice.

Da PlayStation Store clicca sul tuo avatar in alto a destra e poi seleziona Raccolta giochi e Acquistato. Seleziona il gioco che hai cancellato e clicca su Scarica o Download da PlayStation App. Lo stesso procedimento vale non solo per i giochi completi ma anche per eventuali DLC o espansioni in formato digitale e in generale per ogni acquisto effettuato sullo store Sony.

Ricordati che cancellare un gioco per PS5 non comporta la perdita dei salvataggi, questi infatti vengono gestiti in maniera autonoma rispetto ai giochi completi e dunque non preoccuparti, i progressi fatti sono al sicuro pronti per essere recuperati al primo avvio del gioco da PlayStation 5.

