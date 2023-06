Come recuperare gli oggetti leggendari persi in Diablo 4

Come vuole la tradizione dello storico franchise nato nel 1996, anche il gameplay loop del nuovo Diablo 4 si basa sul miglioramento della propria build. In questo, il ritrovamento di equipaggiamenti leggendari gioca un ruolo fondamentale, ma vi siete mai chiesti che fine fanno i pezzi arancioni che ci si perde per strada?

Nonostante gli oggetti leggendari vengano indicati sulla mappa col classico segnalino a forma di stella, può sempre capitare di perdersene uno fra l’uscita da un dungeon e l’apertura di un portale per l’immediato ritorno in città. Gli sviluppatori di Blizzard hanno però dimostrato di aver pensato anche a questo, implementando in Diablo 4 un sistema di recupero per tutti i leggendari lasciati sul terreno.



Qualsiasi pezzo unico ignorato dai giocatori viene infatti spostato automaticamente nella propria scorta personale, consultabile interagendo coi Forzieri sparsi vicino ai principali Crocevia di Sanctuarium (il primo è a Kyovashad, vicino all’armadio Guardaroba che permette di gestire la vostra estetica). Come se non bastasse, l’eventuale presenza di un equipaggiamento leggendario all’interno dello scrigno viene anche segnalata sulla mappa, tramite un cerchio rosso intorno all’icona del deposito.

Avete già letto la nostra recensione di Diablo 4? Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire quali sono i trucchi per salire di livello velocemente in Diablo 4, così da sfruttare al più presto ogni pezzo d’equipaggiamento che otterrete.